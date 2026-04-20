Voraz incendio en Monteros: Ardió un depósito de bicicletas

Un incendio de gran magnitud generó preocupación este domingo por la noche en Monteros, cuando un depósito de la Bicicletería Rivadavia fue consumido por las llamas sobre calle 24 de Septiembre primera .

El siniestro obligó a un importante despliegue de emergencia, con la intervención de los Bomberos Voluntarios de Monteros y el apoyo de dotaciones provenientes de Famaillá, Simoca, Concepción y Aguilares, quienes trabajaron de manera coordinada para contener el avance del fuego y evitar su propagación a viviendas cercanas.

De acuerdo a las primeras informaciones, el foco ígneo se habría iniciado en el contexto de una tormenta eléctrica. Vecinos señalaron que se registro una descarga de un rayo y, minutos después, comenzó a salir humo desde el depósito donde se almacenaban distintas mercaderías."Fue un reventón muy fuerte" dijo Don José, quien estaba en la vereda junto a su hijo. El mismo vecino, abrio las puertas de su casa para permitir el paso de los bomberos que trabajaron desde del fondo de la vivienda.

Regino Amado, propietario de la firma, agradeció públicamente la rápida intervención, primero de los vecinos y luego de los equipos de emergencia.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.