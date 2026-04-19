Último día del “veranito“: Hay alerta amarilla y un brusco descenso de temperatura

El tiempo en Tucumán cambia este domingo con lluvias, alerta por tormentas y máximas que no superarán los 20 grados.

Tras varios días de estabilidad y temperaturas agradables, el clima dará un giro en Tucumán. Para este domingo se prevé el regreso de las lluvias, con una alerta amarilla por tormentas vigente desde la tarde, aunque las precipitaciones podrían demorarse algunas horas más en llegar a San Miguel de Tucumán.

El pronóstico indica que la jornada cerrará con condiciones inestables, probabilidad de lluvias durante la noche y un marcado descenso de la temperatura. Este cambio estará asociado al ingreso de un frente de aire frío que impactará en toda la provincia.

De acuerdo con las previsiones, durante los próximos días las temperaturas máximas no superarían los 20 °C, mientras que las mínimas podrían descender hasta los 13 °C, configurando un escenario más fresco en comparación con las jornadas previas.

El nuevo patrón climático dejará atrás el período templado y dará lugar a una semana con cielo mayormente cubierto, ambiente inestable y probabilidades de precipitaciones intermitentes. El ingreso del frente frío comenzará a sentirse con mayor intensidad desde la noche del domingo y se extenderá durante los días siguientes.