Boca golpeó en el Monumental: le ganó 1-0 a River con gol de Paredes

Boca derrotó 1-0 a River como visitante y consolidó su buen momento en el campeonato

Boca Juniors se quedó con el Superclásico tras vencer 1-0 a River Plate en el estadio Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Claudio Úbeda fue efectivo en el momento justo y logró un triunfo clave que lo acerca a los playoffs.

El único gol del partido llegó en el cierre del primer tiempo, a través de Leandro Paredes, quien convirtió de penal con un remate preciso al ángulo izquierdo del arquero Santiago Beltrán. La sanción se produjo tras una mano dentro del área, en una jugada que terminó inclinando el desarrollo del encuentro.

En líneas generales, el primer tiempo fue parejo y muy disputado, con pocas situaciones claras. River tuvo algunas aproximaciones, como un remate lejano de Juan Cruz Meza y un intento de Maximiliano Salas que pasó cerca del arco defendido por Leandro Brey. Sin embargo, Boca fue más punzante en los momentos clave y capitalizó su oportunidad.

En el complemento, el equipo de Eduardo Coudet buscó el empate, pero le faltó claridad en los últimos metros. Boca, en tanto, se replegó y apostó a sostener la ventaja, mostrando solidez defensiva.

El cierre del partido tuvo polémica: en la última jugada, River reclamó un penal por una supuesta infracción de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta, pero el árbitro Darío Herrera, junto al VAR, decidió no sancionar la falta.

Con este resultado, Boca alcanza los 24 puntos en la Zona A y se posiciona tercero, consolidando su racha invicta, mientras que River, con 26 unidades, sigue en el segundo lugar de la Zona B pero perdió su invicto bajo la conducción de Coudet.

En la próxima fecha, el Xeneize visitará a Defensa y Justicia, mientras que el Millonario será local frente a Aldosivi, en una agenda que ya empieza a marcar el tramo decisivo del torneo.