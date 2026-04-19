River y Boca paralizan el país: todo listo para un nuevo Superclásico en el Monumental



River Plate y Boca

Superclásico argentino: River recibe a Boca desde las 17 con transmisión en vivo y expectativa máxima

El fútbol argentino se detiene este domingo con una nueva edición del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, que se disputará desde las 17:00 en el estadio Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura.

El equipo dirigido por Eduardo Coude llega en un gran momento, manteniéndose invicto desde la llegada del DT, mientras que el conjunto conducido por Claudio Úbeda buscará sostener su levantada en las últimas jornadas.

En cuanto a las probables formaciones, River saldría con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Por su parte, Boca formaría con Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

El árbitro del encuentro será Darío Herrera, quien dirigirá su séptimo Superclásico. El juez, de 41 años, forma parte de la terna arbitral argentina seleccionada para el Mundial 2026, junto a Facundo Tello y Yael Falcón Pérez.

El partido podrá seguirse en vivo a través de ESPN Premium y TNT Sports, en lo que promete ser otro capítulo cargado de historia, tensión y pasión en el fútbol argentino.