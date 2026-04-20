Murió Luis Brandoni: qué pasó con el actor en estos últimos días

El actor Luis Brandoni falleció durante la madrugada del lunes a los 86 años tras sufrir un accidente doméstico el 11 de abril.

Una caída en su casa le provocó un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta externa

El reconocido artista pasó su cumpleaños, el sábado 18, internado en el Hospital Güemes, adonde fue ingresado rápidamente tras sufrir el accidente doméstico.“No es un ACV como se dijo en un principio sino un hematoma producto del propio golpe, el que hay que controlar hasta su absorción”, había aclarado entonces su amigo, el productor Carlos Rottemberg.Durante los primeros días, había optimismo ante la estabilidad de su cuadro y la reabsorción del hematoma. Sin embargo, su estado empeoró y su recuperación ya no fue posible.Un hematoma subdural es la acumulación de sangre entre el cerebro y la duramadre, una de las membranas que lo recubren. Se produce cuando se rompen venas que atraviesan ese espacio, generalmente a causa de un traumatismo en la cabeza.La sangre acumulada puede aumentar la presión dentro del cráneo y afectar el funcionamiento cerebral. Los síntomas varían según la cantidad de sangrado y la rapidez con que se desarrolla, e incluyen dolor de cabeza, confusión, somnolencia, debilidad o alteraciones en el estado de conciencia.