Dolor en Monteros: falleció el reconocido locutor Luis Herrera

La comunidad de Monteros despide con profundo pesar a Luis Herrera, reconocido locutor que durante años fue una de las voces más cercanas y queridas del ámbito radial. Su trayectoria, marcada por la pasión por la comunicación y el compromiso con su audiencia, lo convirtió en una figura emblemática de los medios locales.

Herrera trabajó en Radio Municipal hasta 2015 y luego continuó su camino en FM Monteros, donde encontró un nuevo espacio para seguir al aire. Allí conducía sus programas los fines de semana: los sábados con “Un día con alegría y tropicales” y los domingos con “Alto Vuelo”, un segmento dedicado a la música del recuerdo que supo ganarse el cariño de los oyentes.

En el plano personal, enfrentó una dura lucha por su salud. Tiempo atrás perdió la vista tras una intervención quirúrgica vinculada a un tumor que volvió a desarrollarse, lo que derivó en múltiples cirugías. A pesar de las dificultades, nunca perdió el vínculo con la radio ni con su gente.

Además de su labor como locutor, se desempeñaba como radiooperador del servicio de emergencias 107 del SIPROSA en el Hospital de Lamadrid, donde también era reconocido por su compromiso y vocación de servicio.

En sus últimos días, recibió la visita de compañeros de agrupaciones de personas no videntes, reflejo del afecto y respeto que supo construir a lo largo de su vida.

Sus restos están siendo velados en Empresa Serra, ubicada en la intersección de Rivadavia y Congreso. Monteros despide a una voz que quedará en la memoria colectiva de la ciudad.