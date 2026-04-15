Secuestran una réplica de arma de fuego en la casa un conocido delincuente monterizo por una causa por robo

El procedimiento se realizó en barrio Norte en el marco de una investigación por un robo ocurrido días atrás. La medida arrojó resultado positivo. La Policía realizó un operativo en barrio Norte de Monteros con resultado positivo y secuestró una réplica de arma en una causa por robo simple

Un procedimiento llevado adelante por la Unidad de Investigación Criminal y Delitos Complejos Oeste arrojó resultado positivo este 15 de abril en Monteros, en el marco de una causa por robo simple que tiene como principal sospechoso a un joven identificado por los investigadores.

El allanamiento fue ordenado por el juez Matías Graña y se concretó en un domicilio del barrio Norte, sobre una calle de tierra sin denominación. Durante el operativo, los efectivos lograron secuestrar una réplica de arma de fuego de aproximadamente 30 centímetros, con cañón de hierro oxidado y cachas negras, sin marca visible.

La investigación se originó a partir de la denuncia de H.J.O, quien indicó que el pasado 7 de abril, alrededor de las 5 de la madrugada, desconocidos violentaron su vehículo estacionado frente a su vivienda y sustrajeron distintos elementos del interior.

A partir de tareas investigativas y el análisis de registros fílmicos, los efectivos lograron identificar como “Mascalana”, quién ya tiene varios antecedentes por robos, lo que permitió avanzar con las medidas judiciales correspondientes. El procedimiento estuvo a cargo de Oficial Ppal. Segundo Luis Almaraz y Oficial Ppal. Luciana Celeste Zelaya, jefes 1° y 2° de la UICyDC, y coordinado por el comisario inspector Carlos Fabián Díaz.

La causa continúa en etapa investigativa bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Centro Judicial Monteros, mientras se analizan nuevos elementos que permitan esclarecer completamente el hecho.