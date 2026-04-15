Javier Milei: “Esto no es inflación, es que pegó un salto el nivel de precios"

Tras el dato de inflación del 3,4%, Milei defendió su gestión ante empresarios y adjudicó el incremento a aumentos específicos como el de la carne

El presidente Javier Milei se refirió al dato de inflación de marzo, que alcanzó el 3,4% según el INDEC, durante su exposición ante la AmCham. En ese contexto, el mandatario reconoció que el número “le repugnó”, aunque intentó relativizar su impacto al atribuirlo a factores puntuales dentro de la economía.

Durante su discurso, Milei aseguró que el índice inflacionario habría sido menor sin el incremento en el precio de la carne. “Si no hubiese subido la carne, la inflación hubiese sido de 2,5”, afirmó, al tiempo que sostuvo que el fenómeno no responde a una inflación estructural sino a un “salto en el nivel de precios”.

El jefe de Estado también buscó transmitir una señal de confianza hacia el sector empresarial presente en el evento, al señalar que, pese a los datos recientes, “tarde o temprano las cosas van a empezar a funcionar”. Sus declaraciones se dieron en medio de un contexto económico marcado por la desaceleración inflacionaria en meses previos, aunque con fluctuaciones en rubros sensibles.

En primera fila del auditorio se encontraba el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien el Presidente volvió a respaldar públicamente en medio de cuestionamientos. El funcionario fue uno de los más cercanos durante la exposición y siguió el discurso con gestos de aprobación.

Las declaraciones del mandatario se producen en un momento clave para la política económica del Gobierno, que enfrenta el desafío de consolidar una baja sostenida de la inflación mientras intenta estabilizar los precios y recuperar previsibilidad en los mercados.