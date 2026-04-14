Villa Nueva: Atrapan a un joven que intentó escapar con marihuana y un cuchillo

Un equipo de la Dirección Drogas Peligrosas (Didrop) Oeste sorprendió en la noche del lunes a un joven que manipulaba estupefacientes en la vía pública y tenía un cuchillo en su poder.

Mientras circulaban por calles Santiago del Estero y Maipú de la ciudad de Monteros, los efectivos observaron que el joven ocultaba envoltorios en su vestimenta y al ver la presencia policial intentó escapar, pero fue rápidamente reducido a los pocos metros. Durante el control le hallaron 28 envoltorios de marihuana y el cuchillo.

Desde la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR) Sur ordenaron el secuestro de la sustancia por infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes y solicitaron un informe del Sistema Federal de Comunicaciones Federales (SIFCOP) para conocer los antecedentes del joven de 18 años. También quedaron secuestrados el arma blanca y un celular.

El procedimiento fue supervisado por el director General de Drogas Peligrosas (Digedrop), Comisario General Jorge Nacusse.