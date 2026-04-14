Becas Progresar: la nueva plataforma reporta errores ¿Qué hacer?

El equipo de Becas Progresar de Nación informó que se están realizando las gestiones necesarias para resolver los inconvenientes de acceso a la nueva plataforma de Becas Progresar 2026, que afectan a escuelas de Nivel Obligatorio y Institutos de Educación Superior (IES).

Además, desde el área de Progresar Tucumán solicitaron a los las instituciones transmitir tranquilidad a los estudiantes, ya que se trabaja para normalizar el sistema a la brevedad, para los estudiantes, que al momento de querer inscribirse y registrar su institución y carrera, las mismas no figuran. Al respecto se detalló que se estima que entre hoy, martes 14, y el miércoles 15 de abril, el ingreso se restablecerá de manera correcta.

El Equipo Progresar Tucumán agradeció el compromiso de las instituciones que reportan, desde el lanzamiento de la nueva plataforma, irregularidades en misma.

Los reclamos son elevadas de inmediato a Nación mediante un sistema jurisdiccional que se actualiza con cada información recibida de los establecimientos, estudiantes y familias.

Las instituciones que aún no ingresaron a la nueva plataforma o no logran ingresar, deberán dar aviso al correo oficial de Progresar Tucumán: [email protected]