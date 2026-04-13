Alerta amarilla para Tucumán: se esperan lluvias para mañana

El subdirector de Defensa Civil, Ramón Imbert, informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este lunes una serie de advertencias por fenómenos climáticos que afectan a diversas zonas del país, sin afectar a Tucumán.

Según el último mapa de alertas del organismo nacional, gran parte del Noroeste Argentino (NOA) y del Noreste (NEA) se encuentran bajo alerta amarilla, lo que implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Sin embargo, “Tucumán se mantiene en nivel verde, lo que significa que, por el momento, la provincia está exenta de alertas y no se esperan fenómenos que impliquen riesgos inmediatos para la población. Sin embargo, para mañana se esperan lluvias y la provincia entró en alerta amarilla”.

Imbert, llevó tranquilidad a los tucumanos, aunque aclaró que el seguimiento es constante: "Si bien el gráfico del SMN muestra que nuestra provincia está en nivel verde, mientras que provincias vecinas del NOA y el NEA están bajo alerta amarilla, la situación se irá monitoreando hora por hora. El último informe asegura que mañana probablemente lloverá en Tucumán", explicó el funcionario.

Imbert destacó que, ante la inestabilidad que presentan las regiones aledañas, los equipos de emergencia permanecen atentos a cualquier actualización en los informes técnicos. "El nivel verde indica tranquilidad, pero en meteorología la vigilancia debe ser permanente. Estamos cotejando los canales oficiales del Servicio Meteorologico Nacional y del (SINAME) Sistema Nacional de Alertas y Emergencias de la (AFE) Agencia Federal de Emergencias, para informar de inmediato a la comunidad ante cualquier eventualidad", concluyó.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar difundir información de fuentes no verificadas.