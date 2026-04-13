Acheral: Entrega de mobiliario y computadora para una fundación que realiza capacitaciones sobre autismo

Continuando con las actividades de entrega a instituciones de bien público, el Ministerio Fiscal (MPF) llegó a la comuna de Acheral. En esta ocasión, el jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez, a través del Equipo de Coordinación de Políticas Reparatorias (ECPR) otorgó mobilario, computadora e impresora a la Fundación “Nueva Generación”, que brinda capacitación sobre el autismo y discapacidad, mediante charlas a escuelas, instituciones y una revista propia.

Durante el acto, realizado en calle Mariano Moreno 324, en la comuna de Acheral, del que también participaron el presidente de la fundación, Raúl Quinteros, voluntarios, padres que llevan a sus hijos con autismo y el delegado comunal, William Trejo, entre otros, el ministro fiscal sostuvo que: "Lo importante es que los conozcan, porque muchos quieren ayudar pero no saben qué, cómo, a quién y dónde. Es fundamental difundir lo que hacen para que puedan contar con más recursos. Gratifica poder ayudar. Sigamos juntos”, cerró.

“Recibimos una computadora y algunos muebles que nos hacían falta tanto para beneficio de los niños como para las personas mayores que necesitan alguna terapia. Ahora tendremos un relevamiento de datos y vamos a trabajar con la revista que se llama 'Caminando tus pasos”, señaló Quinteros para luego agregar: “Es un orgullo que el Ministro venga a visitarnos a este lugar donde fue nuestra primera casa en la comuna de Acheral y que llegue a cada institución es muy valorable”.

Relación comunitaria de 23 años

El presidente de la institución hizo un poco de historia cuando detalló que: “Empezamos en 2003 a trabajar con la comunidad. A partir del 2018 cuando a mi hijo se le detecta autismo transformamos el objetivo de la fundación para profundizar en el tema. Ya en el 2019 se realizaron terapias y se fueron sumando otros papás con distintas problemáticas. A finales del 2020 abrimos sede también en Monteros”, refiriéndose a la colaboración con otras comunas como Sargento Moya y Teniente Berdina.

“En el lugar se brinda asistencia terapéutica con equipo interdisciplinario a los niños concurrentes y orientación a familias en situación de vulnerabilidad”, agregó.

Consultado por el contacto con la oficina de políticas reparatorias del MPF, Quinteros contó que participó de una jornada en Monteros donde se enteró de la presentación de los proyectos.

Una luz en el camino

Por su parte, Yovana Argañaraz, madre de un adolescente que asiste a la fundación, manifestó: “El diagnóstico de autismo lo recibí cuando mi hijo tenía 5 años y la verdad que cuando me invitaron a formar parte fue una luz en el camino por la distancia de trasladarse hasta San Miguel de Tucumán y conseguir los tratamientos.

Fue de gran ayuda la contención no tan solo para los niños sino también para las familias porque cada uno requiere de un tratamiento específico”, indicó y valoró el trabajo desde el MPF para la articulación con las fundaciones. “Es muy importante el apoyo y el acompañamiento sobre todo hacia el interior de la provincia que muchas veces no es visibilizado”, añadió.

Se agiliza el trabajo diario

Finalmente, el Comisionado Comunal destacó la gestión del MPF a través del ECPR. “Queremos agradecer por la entrega de materiales que facilitarán el trabajo diario”, concluyó.

La reparación fue tramitada por la Unidad de Delitos contra la Propiedad e Integridad Física de Monteros en una causa sobre incendio intencional en Sargento Moya donde la empresa denunciada se comprometió a un resarcimiento en beneficio de la comunidad