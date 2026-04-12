Rally Quebrada del Portugués: La cronoescalada que atraviesa el Departamento Monteros

La provincia de Tucumán cuenta con distintas características geográficas y naturales que la hacen destacar en la región latinoamericana como uno de los mejores lugares para desarrollar ciclismo en cualquiera de sus variadas modalidades.

No es casualidad que una de las competencias de ciclismo de montaña más desafiante y con mayor complejidad técnica tenga lugar en la provincia más pequeña, que no se queda atrás en sus atractivos y propuestas cuando es puesta en la balanza con senderos y caminos canadienses, franceses o australianos.

Ciclismo de Ruta, Ciclismo de Pista, Cross Country (XC), Cross Country Olímpico (XCO), Cross Rural (XR), Cross Country Marathon (XCM), Descenso, Enduro y Trail son solo algunas de las modalidades de ciclismo que actualmente son practicadas en espacios naturales de la provincia más pequeña de Argentina.

Para el MTB de Tucumán, Monteros es clave.

No solo brinda a las distintas competencias provinciales y de la región corredores que destacan con sus destrezas en el terreno y humanidad en los podios. La legión de bikers de Monteros resalta también por ser una comunidad ciclista unida y siempre predispuesta a ayudar y fomentar que más gente se anime a disfrutar del deporte.

Además de la calidad humana monteriza, el Departamento Monteros cuenta con características que la vuelven propicia para el MTB. Con el pie del cerro a menos de 10km de la ciudad cabecera, las posibilidades de senderos, caminos y trayectos de calidad son muchas.

Hay cientos de caminos y sendas que en una infinita variedad de combinaciones dan alternativas de recorridos, circuitos que son recorridos por distintas modalidades y con diversos niveles de complejidad, un legado que ha dejado mayoritariamente el gran José “Macgyver” Villagra para el disfrute de ciclistas.

La diversidad de terrenos y características con la que cuenta el Departamento que es posible realizar un trazado que comience en la ciudad, finalice a más de 1000 msnm, atravesando caminos rurales, bordes de fincas, arenales, sendas, jardín de piedras (Rock Garden para los bikers), pinares, comunas, cauces de pequeños arroyos y un ascenso por caminos de consolidados que introducen a uno en medio de la yunga tucumana protegida pasando antes por hermosas fincas del fruto emblema tucumano.

Tal travesía, tal paisajismo es el que ofrece el Rally Quebrada del Portugués, que va por su cuarta edición y comienza establecerse como una sostenida y creciente propuesta deportiva para Monteros. Busca consolidarse dentro del calendario de carreras en Tucumán. Se disputará el próximo 3 de mayo y organizada por la Asociación de Ciclismo de Monteros (ACIMONT).



Esta carrera se creó principalmente con la intención de promover más la práctica del ciclismo en el Departamento e incentivar el turismo interno aprovechando los caminos rurales y los paisajes que conectan la ciudad con la zona de montaña. Al igual que el año pasado, la competencia habilita la participación en bicicletas convencionales de MTB, eBikes y Gravel.

La competencia tuvo su primera edición. Esta cronoescalada propone un recorrido exigente que combina hacia la zona de La Toma de Los Reales, en plena montaña siendo este formato punto a punto uno de los atractivos de la prueba, ya que permite disfrutar de distintos paisajes a lo largo del trayecto, atravesando sendas, caminos consolidados y un ascenso marcado desde la mitad del recorrido.

Datos de la carrera

- Acreditaciones: sábado 2 de mayo en Av Costanera y Rivadavía - 17 a 20h

- Largada competitiva 45km: domingo 3 de mayo. Gimnasio Municipal - 10:00h

- Largada promocional 22km: domingo 3 de mayo. Plaza de Capitán Cáceres - 10:00h

- Largada de Trail Running 22km: domingo 3 de mayo. Plaza de Capitán Cáceres - 10:05h

- Link de inscripción: www.cronobottiming.com/acimont-rally-mtb

- Costo de inscripción: $50.000. Con 20% de descuento hasta el 20/04 usando el código RQDP20 en la inscripción. Para quienes participaron en la 1er Fecha del Campeonato Tucumano del Este, 30% de descuento con el código RQDP30.