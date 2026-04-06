Violencia en medio del temporal: agreden a bomberos voluntarios y roban una lancha de rescate en Aguilares



Un grave episodio de violencia se registró en Aguilares en medio del fuerte temporal que afectó al sur de la provincia, empañando el trabajo de los equipos de emergencia que asistían a vecinos afectados por las inundaciones.

Según denunció la Federación 3 de Junio de Bomberos Voluntarios de Tucumán, integrantes de los Bomberos Voluntarios de Aguilares fueron víctimas de agresiones físicas, verbales y del robo de equipamiento mientras desarrollaban tareas de rescate.

El hecho más grave ocurrió cuando un grupo de personas, en medio de la desesperación por la crecida del agua, arrebató por la fuerza una lancha de rescate que estaba siendo utilizada en el operativo.

“La urgencia no justifica la barbarie”, expresaron desde la Federación a través de un comunicado, en el que remarcaron que este tipo de conductas no solo no agilizan la asistencia, sino que la entorpecen y ponen en riesgo a toda la comunidad.

Desde la entidad también destacaron el rol fundamental de los bomberos voluntarios, subrayando que se trata de vecinos que arriesgan su vida de manera desinteresada para asistir en situaciones críticas. En ese sentido, advirtieron que sin respeto ni recursos, el sistema de emergencias pierde capacidad de respuesta.

Además del repudio, el organismo hizo un llamado a la reflexión colectiva y a la empatía en contextos de crisis. “Agredir a quien viene a ayudar es un acto irracional”, señalaron, y enfatizaron que un ataque contra un bombero impacta directamente en la red de solidaridad que sostiene este tipo de intervenciones.

El episodio expone no solo la magnitud del temporal, sino también la tensión social que puede generarse en escenarios extremos, donde la desesperación y el miedo muchas veces derivan en situaciones de violencia.

Desde la Federación insistieron en que la violencia no salva vidas y que solo el respeto y el trabajo coordinado permiten afrontar emergencias de esta magnitud de manera efectiva.