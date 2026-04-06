Topper Aguilares emitió un comunicado para sus empleados debido a las inundaciones

La empresa Topper, con sede en Aguilares, informó una readecuación excepcional de la jornada laboral debido a las condiciones climáticas adversas de las últimas 48 horas. La medida afecta el trabajo del turno mañana de este lunes.

Turno mañana (06:00 a 14:00 hs): no deberá presentarse a trabajar este lunes. La jornada suspendida será recuperada el próximo sábado, según lo dispuesto oficialmente.

Durante la mañana: solo asistirá el personal de mantenimiento, junto con personal mensual y fuera de convenio, para realizar tareas de reorganización y limpieza.

Turno tarde (14:00 hs en adelante): la producción se reanudará con normalidad, debiendo presentarse el personal correspondiente.

La Gerencia de Planta solicitó a responsables de área y jefaturas dar amplia difusión a este comunicado para asegurar que la información llegue a la totalidad del personal. Asimismo, agradecieron la comprensión y colaboración de los trabajadores en este contexto excepcional.