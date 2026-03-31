Tafí del Valle espera un fin de semana largo récord por Semana Santa

Tafí del Valle se prepara para una Semana Santa con ocupación casi total. Habrá actividades religiosas, culturales y una fuerte propuesta gastronómica para turistas.

Tafí del Valle se alista para vivir un fin de semana largo de Semana Santa con niveles de ocupación prácticamente colmados, consolidándose una vez más como uno de los destinos más elegidos del norte argentino para esta fecha.

El movimiento turístico ya comenzó a sentirse con intensidad en la villa, donde la demanda de hospedaje roza el máximo. La combinación de paisajes, tradiciones religiosas y propuestas culturales vuelve a ser el gran imán para visitantes de distintos puntos del país que buscan una experiencia distinta durante estos días.

Entre las actividades más convocantes se destaca la tradicional representación de “Vida y Pasión de Cristo”, que se realizará el viernes y sábado en el predio de Ojo de Agua, con entrada libre y gratuita. Este evento, ya instalado en el calendario local, reúne cada año a miles de personas entre turistas y residentes.

La agenda también incluye propuestas como la misa criolla en el Cristo Bendicente, además de una variada oferta gastronómica y de alojamientos pensada para diferentes presupuestos, lo que amplía el perfil de visitantes y dinamiza la economía regional.

A este contexto se suma un valor diferencial reciente: el reconocimiento con Identificación Geográfica al tradicional queso tafinisto, un sello que pone en valor la calidad del producto y su arraigo cultural en la región.

Pese al escenario económico, las expectativas del sector turístico son positivas. Todo indica que Tafí del Valle volverá a ser protagonista durante Semana Santa, con una fuerte circulación de visitantes y un impacto directo en la actividad comercial y de servicios.