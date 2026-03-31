El Ministeiro de Salud desmiente un caso confirmado de dengue en Alberdi: “Está en estudio”

El Ministerio de Salud de Tucumán salió a aclarar este lunes que no está confirmado un caso de dengue en Juan Bautista Alberdi, luego de que circulara información que daba por positivo un contagio en la zona de Marapa.

Desde la cartera sanitaria explicaron que, por el momento, se trata de un paciente con síndrome febril cuyo diagnóstico continúa en estudio. Si bien el caso registró un test rápido positivo realizado en un laboratorio privado, remarcaron que ese tipo de estudios detecta anticuerpos y no la presencia directa del virus, por lo que no resulta concluyente para confirmar la enfermedad.

En ese sentido, indicaron que el resultado podría corresponder a una infección previa o incluso a un falso positivo por reacción cruzada con otras patologías. Por este motivo, se están realizando análisis específicos que permitirán determinar con precisión si se trata o no de un caso activo de dengue.

La aclaración oficial busca llevar tranquilidad y evitar la difusión de información inexacta en un contexto de vigilancia epidemiológica reforzada en la provincia, donde también se monitorean otras enfermedades transmitidas por mosquitos, como el chikungunya.

Mientras se aguardan los resultados definitivos, desde el sistema de salud insistieron en la importancia de sostener las medidas preventivas: eliminar recipientes con agua acumulada, mantener la limpieza de patios y utilizar repelente. Por ahora, la situación en Alberdi continúa bajo análisis y no corresponde hablar de un caso confirmado.