En la mañana un estudiante mató a tiros a un compañero en Santa Fe

Un alumno mató a tiros a un compañero este lunes en un colegio de la localidad de San Cristóbal, en Santa Fe. El ataque se realizó con una escopeta y hubo otros dos heridos durante el ataque, que estarían fuera de peligro. El hecho ocurrió cerca de las 7.15, dentro de una patio interno de la escuela normal Mariano Moreno, cuando los chicos estaban izando la bandera en el comienzo de la jornada.

Luego de la sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil, el joven de 15 años que mató a un compañero de 13 en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, podría ser imputado y juzgado por los delitos de homicidio agravado más lesiones dentro de un fuero penal juvenil específico.

Además, tendrá un proceso penal completo con garantías reforzadas, defensa obligatoria desde el inicio, derecho a guardar silencio y un proceso confidencial donde no se difundirá su identidad.

Difunden un video del agresor dentro del aula antes del ataque

En las últimas horas se conoció un breve video del alumno que este lunes mató a tiros a un compañero en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe. En las imágenes, de pocos segundos, se lo ve sentado en su banco con la cabeza apoyada sobre la mesa.

En un momento, otro estudiante le patea la silla para despertarlo, lo que provoca que se mueva. El material quedó incorporado a la investigación para reconstruir lo ocurrido.

Afirman que el tirador solía salir de caza con su padre

Antonela es madre de un alumno de la escuela santafesina donde un alumno de 15 años mató a otro de 13 de un disparo. "Mi hijo es compañero del chico que ocasiona todo esto", contó en diálogo con TN. Además, sostuvo que el atacante ingreso y comenzó a disparar hasta que fue reducido por un asistente escolar.

"No puedo creerlo de él ni de cualquiera de los chicos, es imposible. Sinceramente no sabemos qué es lo que pasó", dijo respecto al joven que mató a su compañero, y agregó que iba a cazar con su padre.