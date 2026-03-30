Conmoción en Santa Fe: la escopeta usada en el tiroteo escolar era del abuelo

El arma utilizada en el tiroteo en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, pertenecía al abuelo del joven tirador. La Justicia investiga el hecho que dejó un muerto y ocho heridos.

La investigación por el tiroteo ocurrido en la Escuela N°40 de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, sumó en las últimas horas un dato clave: la escopeta utilizada en el ataque pertenecía al abuelo del adolescente de 15 años señalado como autor del hecho.

Según confirmaron fuentes oficiales, el familiar reconoció que el arma era de su propiedad y que hasta la noche previa al hecho se encontraba en su domicilio. El caso, que generó una fuerte conmoción a nivel nacional, dejó como saldo la muerte de Ian Cabrera, de 13 años, y al menos ocho estudiantes heridos.

El expediente está en manos de la fiscal de menores Carina Gerbaldo, con la colaboración del fiscal Mauricio Spinosa, ambos integrantes del Ministerio Público de la Acusación bajo la órbita de la Fiscalía Regional de Rafaela. En paralelo, el Gobierno provincial articula acciones con las áreas de Salud, Educación y Seguridad para abordar la situación.

Hasta el momento, la Policía no realizó allanamientos en la vivienda del menor acusado, quien fue reducido tras el ataque por un trabajador de la institución educativa. En tanto, los testimonios de familiares y allegados comenzaron a aportar contexto al hecho.

Uno de los elementos que surgió en las últimas horas es la posible situación de bullying que habría atravesado el joven. Un padre de una alumna aseguró que el adolescente sufría hostigamiento constante y que incluso había manifestado amenazas días antes del ataque, sin que se activaran mecanismos de alerta.

Respecto a los heridos, seis alumnos fueron asistidos en el hospital local con lesiones leves, mientras que otros dos fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela. Uno de ellos, también de 13 años, ingresó en estado crítico aunque lúcido y permanece estable.

La causa continúa en etapa de investigación y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas para esclarecer completamente lo sucedido en uno de los episodios más impactantes registrados en el ámbito escolar argentino en los últimos años.