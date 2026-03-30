lunes 30 de marzo de 2026
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30 Mar 2026

Confirman un caso de dengue en Alberdi y refuerzan las medidas sanitarias

Se trata de una mujer adulta de la zona de Marapa. Desde el hospital informaron que se encuentra en buen estado y ya se activaron los protocolos de bloqueo.

Confirmaron un caso de dengue en Juan Bautista Alberdi, Tucumán. La paciente está fuera de peligro y las autoridades sanitarias intensifican fumigaciones y descacharreo.

Las autoridades sanitarias confirmaron este lunes un caso de dengue en Juan Bautista Alberdi, puntualmente en la zona de Marapa, lo que encendió las alertas epidemiológicas en el sur de la provincia.

Según informó el subdirector del hospital local, Ricardo Lucena, se trata de una mujer mayor de edad que actualmente se encuentra en buen estado de salud y bajo seguimiento médico. El caso fue confirmado mediante estudios de laboratorio.

Tras la confirmación, se activaron de inmediato los protocolos sanitarios correspondientes, que incluyeron el bloqueo de foco con la intervención de agentes sanitarios en la zona afectada. Estas acciones buscan evitar la propagación del virus en el área.

Desde el sistema de salud remarcaron la importancia de reforzar las tareas de fumigación y, especialmente, el descacharreo domiciliario para eliminar posibles criaderos del mosquito transmisor. En este sentido, se insiste en la colaboración de los vecinos para prevenir nuevos contagios y contener la circulación del virus.

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