Ñuñorco presenta al “Pulga” Rodríguez y sus refuerzos en un amistoso que promete fiesta

Ñuñorco presentará a Luis Miguel “Pulga” Rodríguez y a sus nuevas incorporaciones este domingo en un amistoso ante Jorge Newbery. El partido se jugará en Monteros desde las 17 horas (15:00 la Reserva).

El fútbol de Monteros se prepara para vivir una jornada cargada de emoción este domingo, cuando el Club Atlético Ñuñorco dispute un partido amistoso frente a Jorge Newbery en lo que será mucho más que un encuentro: la presentación oficial del plantel 2026.

Todas las miradas estarán puestas en Luis Miguel Rodríguez, quien volverá a vestir la camiseta del club de sus orígenes. El “Pulga”, ídolo del fútbol tucumano, será el gran protagonista de la tarde, en un regreso que genera expectativa entre los hinchas, que ya palpitan su reencuentro con la red y, sobre todo, con su gente.

El encuentro se disputará este desde las 17 horas en el estadio de Ñuñorco, mientras que el partido de Reserva comenzará a las 15. Será la oportunidad ideal para que el público conozca de cerca a las nuevas incorporaciones que reforzarán al equipo en esta temporada.

Entre las altas del equipo que dirige Floreal Garcia, se destacan nombres como Néstor “Kike” Campos (pilar fundamental de Ñuñorco campeon), Carlos Germain Medina, Matías Medina, Lucas Naranjo, Facundo Albastray, Carlos “La Foca” López, Walter Naranjo, Oscar Carrizo y Thiago Sale. Además, regresan al club Walter Morales, Lucas Lazarte y Enzo Toranzo, en un armado que combina experiencia, juventud y sentido de pertenencia.

El amistoso no solo servirá como preparación futbolística, sino también como un evento que promete tribunas colmadas y clima de fiesta en Monteros. Con el regreso del “Pulga” como bandera, Ñuñorco empieza a ilusionarse con una temporada donde el objetivo será volver a ser protagonista.