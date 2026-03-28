Monteros pone a Tucumán en lo más alto de la cultura con más de 100 artistas en Homenaje a Bernabé Aráoz



Esta noche, Monteros presenta “La Vida de Bernabé Aráoz”, un espectáculo cultural con más de 100 artistas, música en vivo y un recorrido por la Peatonal de las Artes.

Monteros se convierte este 28 de marzo en un gran escenario a cielo abierto con la presentación de “La Vida de Bernabé Aráoz”, una propuesta artística sin precedentes que busca revalorizar la historia local a través de una experiencia inmersiva.

El espectáculo rinde homenaje a Bernabé Aráoz, figura clave de la historia tucumana, mediante una puesta que combina teatro, música, danza y arte en vivo. Más de 100 actores y actrices participan de la recreación, acompañados por la Banda Municipal, academias de danza locales, músicos, cantantes y artistas plásticos que darán vida a una narrativa cargada de identidad.

La actividad comenzará a las 20:30 en el Mercado Cultural Municipal y continuará con un recorrido por la tradicional Peatonal de las Artes, sobre calle Colón en sus primeras cuadras, donde el público podrá interactuar con distintas expresiones culturales desplegadas a lo largo del trayecto.

El cierre está previsto en la Plaza Bernabé Aráoz, donde se realizará el acto final de esta obra colectiva que promete emocionar y convocar a vecinos y visitantes. La propuesta no solo busca entretener, sino también fortalecer el vínculo con las raíces y destacar el talento artístico de Monteros en un formato innovador y participativo.

Se espera una importante convocatoria para este evento, que se perfila como uno de los hitos culturales del año en la ciudad.