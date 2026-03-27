Suben el corte de bioetanol en naftas: qué impacto puede tener en Tucumán y el precio del combustible

La Secretaría de Energía autorizó elevar hasta el 15% el uso de bioetanol en naftas en Argentina. La medida podría impactar en el precio del combustible y beneficiar a Tucumán, principal productor de bioetanol de caña de azúcar.

En medio de la presión por la suba de los combustibles, el Gobierno nacional avanzó con una medida técnica que puede tener impacto directo en provincias del norte como Tucumán. A través de la Resolución 79/2026, la Secretaría de Energía de la Nación habilitó a las refinadoras a incorporar de manera voluntaria hasta un 15% de bioetanol en las naftas, con el objetivo de amortiguar el impacto de la volatilidad internacional del petróleo.

La decisión no modifica el corte obligatorio vigente, pero sí otorga mayor flexibilidad a las empresas para definir la mezcla de combustibles. En términos prácticos, esto significa que las petroleras podrán reducir la proporción de componentes derivados del petróleo y aumentar el uso de biocombustibles, siempre respetando los estándares de calidad.

El cambio técnico clave fue la actualización del límite de oxígeno permitido en las naftas, que ahora podrá alcanzar el 5,6%. Este parámetro está directamente vinculado con el porcentaje de bioetanol en la mezcla, por lo que su modificación era necesaria para habilitar mayores proporciones sin afectar el rendimiento del combustible.

El contexto no es menor. En marzo, el precio de la nafta registró aumentos cercanos al 15%, impulsados por la suba del crudo a nivel internacional en medio de tensiones geopolíticas en Medio Oriente. En el último año, los combustibles acumularon incrementos de hasta el 63,6%, impactando de lleno en el bolsillo de los usuarios y en los costos logísticos.

Para Tucumán, la medida tiene un condimento estratégico. La provincia es uno de los principales polos de producción de bioetanol a base de caña de azúcar en el país. Un mayor uso de este componente podría dinamizar la industria sucroalcoholera local, generando más demanda y mejores perspectivas para el sector.

En el mercado, actores como YPF y otras refinadoras serán quienes definan si avanzan o no con mezclas más altas. La decisión dependerá de variables económicas, costos de producción y estrategias comerciales.

Desde el Gobierno sostienen que la medida apunta a “proteger al consumidor” y dar previsibilidad al sistema. Sin embargo, el impacto real en los precios todavía es incierto y dependerá de cómo reaccione el mercado en las próximas semanas.

En un escenario de combustibles en alza, la incorporación de mayor bioetanol aparece como una herramienta técnica con doble efecto: contener precios y potenciar economías regionales. Para Tucumán, el desafío ahora será capitalizar esta oportunidad en un contexto económico complejo.