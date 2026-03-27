Se inundó el sotano de de la escuela Normal de Monteros y hoy no habrá clases

Este viernes 27 de marzo, la Escuela Normal Superior Julio A. Roca de Monteros informó la suspensión de actividades para el nivel secundario debido a problemas en el suministro de agua en la planta alta del establecimiento.

La situación se originó por la inundación del sótano con agua de lluvia, lo que afectó el correcto funcionamiento de las bombas encargadas de abastecer el edificio. Ante esta dificultad, las autoridades escolares decidieron cancelar las clases para garantizar condiciones adecuadas de higiene y seguridad para los estudiantes, puesto que son agua en la planta superior, complica en normal funcionamiento del edificio.

Desde la institución señalaron que ya se están tomando medidas para resolver el inconveniente y restablecer el servicio lo antes posible. Se pidió a las familias y alumnos estar atentos a los próximos comunicados oficiales sobre el regreso a la actividad normal.