viernes 27 de marzo de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1390Blue: $1425Bolsa: $1401.9CCL: $1446.1Mayorista: $1368Cripto: $1462.7Tarjeta: $1807
27 Mar 2026 🔥 tendencia

Se inundó el sotano de de la escuela Normal de Monteros y hoy no habrá clases

Un comunicado a medianoche de la institución expresó los motivos de la suspensión de más actividades escolares.

Este viernes 27 de marzo, la Escuela Normal Superior Julio A. Roca de Monteros informó la suspensión de actividades para el nivel secundario debido a problemas en el suministro de agua en la planta alta del establecimiento.

La situación se originó por la inundación del sótano con agua de lluvia, lo que afectó el correcto funcionamiento de las bombas encargadas de abastecer el edificio. Ante esta dificultad, las autoridades escolares decidieron cancelar las clases para garantizar condiciones adecuadas de higiene y seguridad para los estudiantes, puesto que son agua en la planta superior, complica en normal funcionamiento del edificio.

Desde la institución señalaron que ya se están tomando medidas para resolver el inconveniente y restablecer el servicio lo antes posible. Se pidió a las familias y alumnos estar atentos a los próximos comunicados oficiales sobre el regreso a la actividad normal.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Apertura de la Primera Convocatoria Progresar Obligatorio 2026

Aquí está en cronograma completo de pago de SUAF para abril

El tiempo para este viernes 27 de marzo en Monteros

🔥 tendencia

Se inundó el sotano de de la escuela Normal de Monteros y hoy no habrá clases

Video: Un ómnibus que intentó subir a un ferry en Bangladesh, cayó por la borda y hay 18 muertos

En el Hospital del Niño de Tucumán implantaron una válvula pulmonar a una paciente de 10 años