viernes 27 de marzo de 2026
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27 Mar 2026

Golpe al Narcotráfico en Tucumán: secuestran 25 kilos de cocaína

En el marco del Operativo Lapacho, efectivos policiales secuestraron en las últimas horas 25 kilos de cocaína en la zona de Cabo Vallejo, en Tucumán. El procedimiento se llevó a cabo tras una alerta que permitió detectar el traslado de la droga por parte de dos jóvenes.

Según informaron fuentes del operativo, los sospechosos transportaban el cargamento e intentaron eludir un control policial ingresando a pie en una zona de monte. Ante esta maniobra, los efectivos iniciaron un rastrillaje en el área.

Al advertir la presencia policial, los individuos abandonaron la carga y se internaron en el monte, logrando escapar momentáneamente. La sustancia fue secuestrada en el lugar.

Actualmente, se despliega un amplio operativo en la zona con el objetivo de dar con los sospechosos, que permanecen prófugos. No se descarta que en las próximas horas haya novedades en el marco de la búsqueda.

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