Monteros vivió una emotiva vigilia por la Memoria, la Verdad y la Justicia a 50 años del golpe

A 50 años del último golpe cívico-militar en Argentina, Monteros llevó adelante una vigilia con fuerte participación comunitaria para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado y reafirmar el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.

En una noche atravesada por la emoción y el compromiso colectivo, la ciudad de Monteros fue escenario de una significativa vigilia en conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar de 1976, uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina. El encuentro reunió a familiares de desaparecidos, funcionarios municipales, artistas locales y vecinos que se acercaron para rendir homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado.

El acto fue encabezado por el intendente Francisco “Panchito” Serra, quien acompañó a las familias en una jornada cargada de simbolismo. Durante la vigilia, se generaron espacios de expresión donde los familiares pudieron recordar a sus seres queridos, compartir testimonios y mantener viva la memoria colectiva en un clima de respeto y profunda sensibilidad.

La música y las intervenciones artísticas de talentos monterizos aportaron un marco especial a la jornada, consolidando un espacio de reflexión que combinó cultura y conciencia histórica. Cada presentación se convirtió en un canal para transmitir emociones y reforzar el mensaje de Nunca Más.

Entre las autoridades presentes se destacaron el legislador provincial Francisco Serra, concejales del Honorable Concejo Deliberante como Noelia Varas, Belén Serra, Roxana Chabán y Ramón Castro, el Secretario de Gobierno, Omar Pérez, la secretaria de Educación, Cultura, Deportes y Turismo; Ing. Sara Amado, el doctor Juan Danum, coordinador de Derechos Humanos; junto a otros funcionarios municipales y público en general.

La vigilia no solo funcionó como un acto conmemorativo, sino también como una reafirmación del compromiso social con la defensa de los derechos humanos. En un contexto donde la memoria sigue siendo una herramienta clave para la construcción democrática, Monteros volvió a decir presente con una convocatoria que puso en el centro la verdad, la justicia y el recuerdo permanente de quienes ya no están.