En vivo: Desde las 20:00 Monteros Vóley juega la segunda semi ante UPCN en San Juan

Monteros Vóley va por la hazaña en San Juan: juega la segunda semifinal ante UPCN El equipo tucumano buscará igualar la serie frente a UPCN Vóley Club este martes a las 20:00, con la obligación de ganar para forzar un tercer y decisivo partido en la Liga de Voleibol Argentina.

Todo o nada para Monteros Vóley en la Liga de Voleibol Argentina. Este martes desde las 20:00, el equipo tucumano se medirá ante UPCN Vóley Club en San Juan por la segunda semifinal, con la obligación de ganar para estirar la serie y mantener vivo el sueño de llegar a la final.El “Naranja” llega a este compromiso tras un duro golpe en Monteros, donde cayó 3-2 luego de haber estado arriba 2-0 en sets. Aquel partido dejó sensaciones encontradas: por un lado, el nivel mostrado durante gran parte del juego; por el otro, la oportunidad que se escapó en el cierre.

Sin margen de error, ahora deberá apostar a su mejor versión en condición de visitante.Del otro lado estará un UPCN sólido, con experiencia en este tipo de instancias y el respaldo de su gente.

El conjunto sanjuanino intentará cerrar la serie en casa y meterse directamente en la final, mientras que Monteros buscará dar el golpe y llevar la definición a un tercer partido.

La cita promete alto voltaje, intensidad y clima de final anticipada. Monteros Vóley sabe que no hay mañana: es ganar o despedirse. Pero si algo dejó claro este equipo a lo largo del torneo, es que nunca se rinde fácil y siempre pelea hasta el último punto.