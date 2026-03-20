Tres monterizas clasificaron a la Freedom Battle y buscan sponsors para competir

La emoción y el orgullo se sienten en Monteros. Tres jóvenes atletas locales lograron clasificar a la Freedom Battle, una de las competencias de crossfit más reconocidas a nivel sudamericano, que se realizará en Santiago del Estero los días 3, 4 y 5 de abril.

Un dato nada menor es que de los 111 equipos que participaron en la etapa de clasificación, solo 80 alcanzaron el objetivo, y ellas se ubicaron en el puesto 27. El equipo está integrado por Maira Vallejo (21 años, estudiante de Psicología), Melina Valenzuela (24 años, estudiante de Ingeniería Civil y coach en Proathletic) y Agustina Costilla (33 años, licenciada en Enfermería, actualmente en el Hospital del Niño).

En entrevista con MONTERIZOS, Melina Valenzuela compartió las sensaciones que tienen como equipo y respondió a las preguntas sobre este logro y los desafíos que enfrentan:

¿Qué significa para ustedes haber logrado la clasificación a una de las competencias más importantes de crossfit en Sudamérica?

“La verdad que estamos demasiado contentas al haber podido clasificar entre tantos atletas que se presentaron en el Open. Los días previos a saber si logramos clasificar eran puros nervios, fue un logro muy grande para las tres y es un gran desafío para nosotras”.

¿Cuáles son los principales desafíos económicos y logísticos que enfrentan para poder participar en este torneo?

“Las competencias de crossfit tienen un elevado costo de inscripción que se paga por cada atleta de manera individual. Además, debemos cubrir gastos de alojamiento, ya que tenemos que estar cuatro días en Santiago —tres de competencia y uno previo para acreditarnos—, además de viaje, suplementos, viáticos y todo lo que se necesita para rendir al máximo”.

¿Qué tipo de apoyo esperan de los sponsors que se sumen a su proyecto deportivo?

Con entusiasmo ante la posibilidad, la deportista indicó sin dudar “Sumamos sponsor con el propósito de solventar los gastos que dijimos. Pero, cualquier colaboración nos ayuda muchísimo, ya sea con indumentaria deportiva, suplementos, equipamiento, servicios… cualquier cosita nos suma un montón. Como equipo nos comprometemos a brindar visibilidad de la marca en nuestras redes sociales, presencia del logo en una bandera que estará todo el tiempo visible en la competencia, menciones y difusión dentro de nuestra comunidad”.

El compromiso es claro, al lado de todas sus responsabilidades las profesionales se preparan física y mentalmente para competir en un evento de gran magnitud. Al respecto Melina reflexionó:

“Desde que nos enteramos de la clasificación venimos entrenando muchísimo, de manera individual y grupal. Nosotras no somos del mismo box, por lo que empezamos juntándonos una vez a la semana, y ahora que estamos más próximas a la fecha lo hacemos más seguido. Son sesiones de mucha intensidad, probando diversos ejercicios y variantes, preparándonos para cualquier reto. Esto nos ayudó a crecer mentalmente como equipo, trabajando nuestras debilidades, fortalezas y sobre todo conociéndonos para formar un equipo fuerte y unido”.

Por último, al ser consultado sobre qué mensaje les gustaría transmitir a la comunidad y a las empresas locales sobre la importancia de invertir en el deporte femenino, el objetivo indicado fue claro, con la intención que, aquellos espacios deportivos y a la comunidad en general pueda aportarles la ayuda que requieren: “Hoy queremos invitar a nuestra comunidad a ser parte de algo más grande: apoyar el crecimiento del crossfit femenino. Detrás de cada entrenamiento hay esfuerzo, disciplina y muchas horas de trabajo para representar de la mejor manera a nuestro equipo y a quienes confían en nosotras. Invertir en el deporte femenino no es solo una ayuda económica, es apostar por la igualdad de oportunidades, por el desarrollo de atletas comprometidas y por inspirar a más mujeres a animarse, a empezar y a superarse. Cada aporte, cada difusión y cada acompañamiento nos re suma y nos dará prueba del acompañamiento que tenemos, y eso ayuda mucho a la cabeza”.

👉🏻 Para mayor información o contactar a las deportistas se puede a través de: