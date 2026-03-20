Se decidió la fecha de inicio de pago salarial de marzo para estatales
Así lo dispuso el ministerio de Economía y Producción a través de la Tesorería provincial organismo dependendiente de la secretaria de Hacienda.
De acuerdo a lo establecido por la Tesoraría de la Provincia, organismo que depende de la secretaría de Hacienda del ministerio de Economía y Producción, el pago de sueldo del mes de marzo se desarrollará de la siguiente forma:
Sabado 28 de marzo
-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
Martes 31 de marzo
-ADMINISTRACION C E N T R A L
-SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
-DEFENSORIA DEL PUEBLO
-TRIBUNAL DE CUENTAS
-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
-PODER LEGISLATIVO
-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
-MINISTERIO PUBLICO FISCAL
-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
Miércoles 1 de abril
- COMUNAS RURALES
- MUNICIPIOS DEL INTERIOR
-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
-ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
-ENTE AUTARQ.TEATRO MERCEDES SOSA
En tanto que la parte complementaria comenzará a abonarse de acuerdo a lo previsto de la siguiente forma:
Martes 7 de abril
-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
-ESTACION EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES
-SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN
-SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
Miércoles 8 de abril
-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 - Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
- ADMINISTRACION C E N T R A L
- DEFENSORIA DEL PUEBLO
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO - COMUNAS RURALES
-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
-TRIBUNAL DE CUENTAS
-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
-RENTA VITALICIA-HEROES DEMALVINAS
-ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
Jueves 9 de abril
-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
-MINISTERIO PUBLICO FISCAL
-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
-PODER LEGISLATIVO
-MUNICIPIOS DEL INTERIOR
-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
-ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
-ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
-EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE G E S T I O N PRIVADAS ( Privados Primarios, Secundarios,
Terciarios Transferidos)