martes 24 de marzo de 2026
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20 Mar 2026

Recordatorio: cortes de calles por obras en Monteros

Se solicita a la población tomar las precauciones necesarias y respetar la señalización dispuesta en cada sector.

La Municipalidad de Monteros informó que continúan los trabajos de infraestructura en distintos puntos de la ciudad, lo que implica cortes temporales de circulación vehicular.

Los cortes se realizan en Chile entre Av. Roca y Laprida, y en Dorrego entre Monzón y M. Vaquera, donde se llevan adelante tareas de mejora urbana. En ambos lugares se colocaron vallas de seguridad y carteles informativos para advertir a los transeúntes y conductores.

Desde el municipio se pidió paciencia y colaboración a los vecinos, recordando que estas obras forman parte del plan de transformación de la ciudad.

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