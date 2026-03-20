Enviaron por encomienda una moto robada y el paquete fue descubierto en Tucumán

Una vez más, personal de la Dirección General de Unidades Especiales, impidió que una motocicleta (desarmada), llegara a su destino ya que estaba vinculada a una causa por robo. Era trasladada en bultos de encomiendas.

El procedimiento fue realizado por efectivos de Puestos Fronterizos, en este caso en el Puesto 7 de Abril, sobre ruta nacional 34 donde los servidores públicos cumplían con sus tareas de control y vigilancia.

Alrededor de las 18 horas, detuvieron la marcha de un camión de encomiendas que provenía de la provincia de Buenos Aires y se dirigía hacia Jujuy. Al realizar el registro de la carga, detectaron cuatro bultos que contenían motopartes. Como es de rutina, verificaron el estado del rodado ingresando los datos de motor, cuadro y patente en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) desde el cual detectaron que tenía pedido de secuestro por robo.

La situación fue comunicada a la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de turno, la cual dispuso el secuestro de las encomiendas.