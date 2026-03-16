Jaldo abordó 13 temas puntuales sobre las inundaciones en La Madrid

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó una conferencia de prensa donde trazó una cronología de las acciones ejecutadas por el Gobierno provincial para asistir a la localidad de La Madrid tras las intensas tormentas que afectaron al sur tucumano. Destacó la evacuación preventiva, el corte de rutas para acelerar el drenaje del agua y el operativo de limpieza que permitió que el pueblo estuviera inundado solo 48 horas. Con anterioridad presidió una reunión de Gabinete ampliada con ministros, secretarios y subsecretarios.

Acompañan al Primer Mandatario los ministros de Interior, Darío Monteros, Educación, Susana Montaldo, Desarrollo Social, Federico Masso, de Gobierno y Justicia, Regino Amado, de Economía y Producción, Daniel Abad, de Obras Públicas, Marcelo Nazur, de Salud, Luis Medina Ruiz, de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone, el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur, la plana mayor de la Policía, el titular de la Sociedad Aguas del Tucumán, Marcelo Caponio, el Director de Defensa Civil, Ramón Imbert, el secretario de Saneamiento, Carlos Alito Assán, el Administrador de Vialidad, Pablo Díaz, el secretario de Producción, Eduardo Castro, la secretaria de Comunicación Pública, Mariana Lucenti, entre otros funcionarios.

Un fenómeno climático excepcional

Jaldo expuso el contexto climático que afectó a Tucumán y a provincias vecinas como Salta y Santiago del Estero, tras las lluvias extraordinarias registradas desde diciembre.

En ese sentido, explicó que los registros superaron ampliamente los promedios históricos y ubicó el fenómeno dentro de un escenario regional de fuertes precipitaciones. “La provincia de Tucumán lleva acumulado en estos meses casi novecientos milímetros, cuando el promedio anual está entre mil quinientos y mil seiscientos. Es decir, que en tres meses y medio ha caído casi el setenta por ciento del agua que debería caer en todo el año”.

El mandatario provincial señaló que esta situación generó un escenario inédito en materia climática para el norte argentino. “Estamos viviendo momentos climáticos muy diferentes y muy complejos. Si analizamos años anteriores, no hay antecedente de la cantidad de milímetros que han caído en el norte argentino y parte del centro del país”.

Solidaridad con las familias afectadas

El titular del Poder Ejecutivo expresó su solidaridad con los vecinos y productores que sufrieron las consecuencias de las inundaciones en distintas zonas de la provincia.

En ese marco, mencionó especialmente a la localidad de La Madrid y a los departamentos de Leales, Simoca y Graneros, donde numerosas familias debieron abandonar sus hogares.

“Quiero solidarizarme con todos los vecinos de la localidad de La Madrid y con cada uno de los departamentos que han sufrido anegamientos e inundaciones. También con cada una de las familias y con cada uno de los productores que están arriesgando sus cultivos”.

El gobernador también valoró la solidaridad de los tucumanos que colaboraron con donaciones para las familias afectadas. “Quiero agradecer al pueblo tucumano, ese pueblo solidario que hacía colas en la ruta 157 para llevar donaciones a cada una de las familias que estaban pasando un muy mal momento”.

Evacuación preventiva y monitoreo previo

Jaldo afirmó que el Gobierno provincial advirtió con anticipación el riesgo de inundación en La Madrid y dispuso un operativo preventivo antes de que el agua ingresara al pueblo.

Según explicó, la alerta surgió tras el monitoreo de los ríos San Francisco y Marapa y el seguimiento de las lluvias registradas en la provincia de Catamarca. “Con un día de anticipación realizamos un operativo avisando a todos los vecinos de La Madrid que tenían que salir organizadamente de sus casas para instalarse sobre la ruta 157 o dirigirse a viviendas de familiares en otras localidades”.

El mandatario indicó que muchas familias acataron la recomendación, mientras que otras decidieron permanecer en sus viviendas. “Muchas familias nos escucharon y salieron con tiempo. Otras, por diferentes motivos o con la esperanza de no abandonar sus casas, permanecieron en sus viviendas y debieron ser evacuadas posteriormente”.

Corte de la ruta 157 para acelerar el drenaje

El gobernador también explicó que el Gobierno provincial tomó decisiones excepcionales para acelerar el escurrimiento del agua acumulada en la zona.

En ese contexto, informó que se dispuso el corte de la ruta nacional 157 en tres tramos para permitir el desagote del pueblo. “Hemos cortado en tres tramos la ruta 157, una ruta nacional, arriesgándonos a cometer un delito federal, porque la ruta no es de la provincia. Sin embargo, esa decisión nos ayudó a desagotar rápidamente el pueblo de La Madrid”.

Jaldo destacó que esta medida permitió reducir considerablemente el tiempo de la inundación. “En años anteriores el pueblo estuvo cinco o seis días bajo el agua. En esta oportunidad el agua entró el miércoles a la madrugada y el viernes a la tarde ya estábamos limpiando las casas”.

Operativo de limpieza y asistencia sanitaria

El gobernador remarcó que más de 1.500 personas participaron en las tareas de limpieza y desinfección de viviendas, calles e instituciones públicas.

Según detalló, el operativo contó con la colaboración de municipios, comunas y voluntarios de distintas localidades. “El viernes y el sábado había más de mil quinientas personas de otros municipios y comunas limpiando cada una de las casas de los pobladores, desinfectando con lavandina y fumigando”.

El mandatario informó además que el hospital de La Madrid retomó su funcionamiento normal y que se restableció el servicio de agua potable en gran parte de la localidad. “Hoy el hospital de La Madrid está en pleno funcionamiento, con luz y con agua potable, atendiendo nuevamente a los pacientes”.

Revisión del sistema eléctrico

Jaldo explicó que el restablecimiento del servicio eléctrico requerirá una revisión integral de las instalaciones domiciliarias para evitar riesgos.

En ese sentido, precisó que la empresa distribuidora analiza uno por uno los medidores de la localidad. “Son 1030 en La Madrid y la empresa está revisando cada uno de ellos. También debemos revisar las 1030 casas antes de restablecer la energía eléctrica”. El gobernador subrayó que la medida busca prevenir accidentes. “No podemos habilitar la electricidad sin saber en qué estado están las instalaciones, porque el agua llegó en algunos casos hasta la altura del techo de las viviendas”.

Asistencia nacional y envío de ayuda

El mandatario provincial también informó que el Gobierno nacional puso a disposición asistencia para las zonas afectadas. Indicó que la ayuda llegó tras gestiones institucionales con autoridades nacionales. En ese sentido relató que habló con los ministros del Interior, Diego Santilli y de Capital Humano, Sandra Pettovello a quienes agradeció el contacto y especialmente señaló al presidente de la Nación (Javier Milei).

“Debo agradecer al gobierno nacional, que por la vía institucional se puso a disposición para asistir a Tucumán”. En ese marco, detalló que ya arribaron camiones con elementos para los damnificados. “Anoche llegaron dos camiones con elementos que debemos clasificar para distribuir de manera responsable según las necesidades de cada familia” y el miércoles arribarán dos transportes más.

De todas formas explicó que lo enviado debe ser clasificado y luego se llevará a la zona que sufrieron las inundaciones.

Trabajo coordinado del Estado

Jaldo sostuvo que el operativo de asistencia se desarrolló con intervención de todas las áreas del Estado provincial, junto a municipios y comunas. “La asistencia fue por tierra, por agua con lanchas y por aire con el helicóptero. No dejamos un rincón sin revisar”. El gobernador destacó que la rápida intervención permitió evitar víctimas fatales durante la emergencia. “Gracias a Dios y al trabajo conjunto no hemos tenido que lamentar una sola víctima”.

Alerta climática y continuidad del monitoreo

El mandatario informó que la provincia continuará en estado de alerta ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

“El martes (por mañana) volvemos a estar en alerta amarilla. No sabemos cuánto va a llover ni dónde, pero el gobierno está preparado y trabajando en los lugares más vulnerables”.

Jaldo subrayó que el Estado provincial continuará acompañando a las comunidades afectadas mientras avanzan las tareas de recuperación. “Los vecinos de La Madrid y de las zonas inundadas saben que el Estado provincial está presente y que vamos a seguir trabajando para recuperar lo que se perdió”.

Evaluación de escuelas y acceso a los establecimientos

Jaldo informó que el Gobierno provincial inició una revisión de los edificios escolares que pudieron verse afectados por las intensas lluvias y las inundaciones registradas en distintos puntos de Tucumán.

En ese sentido, explicó que el relevamiento incluyó instalaciones eléctricas, techos y otros aspectos edilicios que podrían haber sufrido daños. “Con mucho esfuerzo estamos nuevamente volviendo a las escuelas. No estamos volviendo a todas. Algunas las estamos revisando en la cuestión edilicia, tanto desde la electricidad, los techos o cualquier parte del edificio que pueda haberse visto afectada”.

El mandatario provincial indicó que las inspecciones buscan garantizar condiciones de seguridad antes de retomar la actividad educativa.

Reparación de caminos

Jaldo señaló que uno de los principales desafíos para el reinicio de las clases se vincula con el estado de los caminos rurales, especialmente en zonas donde el suelo quedó saturado por la gran cantidad de agua acumulada.

En ese marco, informó que el Gobierno provincial desplegó equipos de trabajo para avanzar en la recuperación de la red vial. “Tenemos muchos problemas de acceso a las escuelas por el estado de los caminos. Ya tenemos frentes de obra con el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio del Interior, con los municipios y las comunas”.

El gobernador explicó que las tareas de reparación dependen en muchos casos de las condiciones del suelo para evitar mayores daños. “Tenemos equipamientos predispuestos para arreglar caminos, pero necesitamos que haya piso para que las máquinas puedan trabajar sin hundirse”.

Seguridad de docentes y alumnos

El mandatario provincial pidió prudencia en el retorno a las aulas en aquellos lugares donde las condiciones de acceso aún no son seguras. En ese sentido, solicitó a docentes y directivos evaluar el estado de los caminos antes de trasladarse a los establecimientos.

“Donde sepan que los caminos no están en condiciones, no vayan a la escuela. Si alguien conoce los accesos a cada establecimiento es el docente, que sabe qué caminos tienen problemas”. Jaldo remarcó que la prioridad es evitar riesgos para estudiantes, docentes y personal escolar. “No queremos arriesgar a los niños, a los docentes ni al personal auxiliar en caminos o pasos de agua que todavía no están en condiciones”, indicó.

Recuperación del calendario escolar

Finalmente, el gobernador sostuvo que la suspensión de clases respondió a una decisión preventiva ante la emergencia climática y aseguró que los días perdidos serán recuperados. “Ya hemos tenido varios días sin clases, pero esos días se van a recuperar. La ministra de Educación evaluará cómo reorganizar el calendario escolar”.

Jaldo destacó que el Gobierno provincial trabaja para restablecer la normalidad en las escuelas de las zonas afectadas, al tiempo que continúan las tareas de recuperación de la infraestructura vial.