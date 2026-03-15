Video: la Policía salvó a un hombre y a su caballo que habían sido arrastrados por la corriente

El rescate se realizó tras un alerta de emergencia en el Río Salí. Efectivos de la Policía Lacustre y del G.E.R.S lograron poner a salvo a un hombre y su caballo que habían sido arrastrados por la corriente en la zona de San Andrés, Tucumán

Efectivos de la División Policía Lacustre y del Grupo Especial de Rescate y Salvamento (G.E.R.S) llevaron adelante este domingo un operativo de rescate en el Río Salí que permitió salvar la vida de un hombre y de su caballo, quienes habían sido arrastrados por la intensa corriente del agua.

El procedimiento se desarrolló a la altura de la localidad de San Andrés, luego de que las autoridades recibieran un alerta sobre una situación de riesgo en el cauce del río. Según trascendió, la persona se encontraba dentro del agua junto a su caballo cuando ambos fueron sorprendidos por la fuerza de la corriente, generando una escena de gran peligro.

Ante el aviso, los equipos especializados se dirigieron rápidamente al lugar y desplegaron un operativo de rescate que incluyó maniobras de salvamento en el agua. Gracias a la intervención coordinada de los efectivos, lograron asistir al hombre y rescatar también al animal, evitando que la situación tuviera consecuencias trágicas.

El trabajo de la División Policía Lacustre y del G.E.R.S resultó clave para controlar el episodio en un contexto de corrientes intensas en el Río Salí, una situación que suele agravarse tras las lluvias registradas en distintas zonas de la provincia.