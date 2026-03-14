Dramático rescate en la Ruta 307: un camionero quedó atrapado en un precipicio y fue salvado tras ocho horas de trabajo

El accidente ocurrió durante la madrugada en el kilómetro 28 de la Ruta Provincial 307. Bomberos, policías, Gendarmería y equipos de emergencia trabajaron más de ocho horas para rescatar al camionero atrapado en la cabina.

Un dramático operativo de rescate se desplegó durante la madrugada de este domingo en la Ruta Provincial 307, donde un camionero quedó atrapado tras precipitarse con su vehículo hacia un barranco en una de las curvas más peligrosas del camino a los Valles Calchaquíes.

El hecho se registró alrededor de la 1 de la madrugada en el kilómetro 28 de la ruta, en la segunda curva del Monumek”, en jurisdicción de la Comisaría de Santa Lucía. Según informó la Policía, el conductor del camión habría sufrido una falla mecánica en el sistema de frenos, lo que provocó que el vehículo perdiera el control y cayera hacia el precipicio.

El rodado involucrado es un camión Ford Cargo 1722, perteneciente al transporte Leila, que trasladaba palets de vino desde la localidad salteña de Cafayate hacia San Miguel de Tucumán. Tras la caída, el vehículo quedó atascado en un árbol en el barranco y el conductor quedó atrapado dentro de la cabina.

Ante la gravedad de la situación, se desplegó un amplio operativo de emergencia con la participación de Bomberos Voluntarios de Monteros, Bomberos de Tafí del Valle, personal de la Dirección de Fuerzas Especiales CERO, Gendarmería Nacional, Dirección Provincial de Vialidad y equipos del servicio de emergencias 107.

Durante más de ocho horas, los rescatistas trabajaron de manera coordinada para liberar al conductor, identificado como Victoriano José Torancio. Finalmente lograron extraerlo con vida de la cabina del camión y trasladarlo al Hospital Regional de Monteros para recibir atención médica.

El procedimiento se desarrolló bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad e Integridad Física del Centro Judicial Monteros.

Debido al operativo, el tránsito en la Ruta 307 permaneció interrumpido durante varias horas para facilitar el trabajo de los equipos de rescate. Recién alrededor de las 10 de la mañana se levantó el corte en el sector de Mesadas, permitiendo el paso de vehículos en grupos cada cinco minutos para evitar nuevas contingencias.

El operativo fue supervisado por autoridades de la Unidad Regional Oeste, entre ellas el comisario general Marcos Goane, jefe de la URO, junto al comisario mayor Juan Domingo Carrizo, segundo jefe de la regional y el Jefe de la Comisaria de Santa Lucía, Crio. Gustavo Medina.