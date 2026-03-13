Randeras monterizas ofrecerán un taller de la técnica ancestral en la capital tucumana

El Ente Cultural de Tucumán anunció la apertura de un nuevo Taller de Randa, una de las técnicas textiles más tradicionales del norte argentino. La propuesta estará a cargo de las reconocidas randeras Marcela Sueldo y Margarita Ariza, quienes compartirán sus conocimientos con el objetivo de preservar y transmitir este valioso saber artesanal.

El taller comenzará el 20 de marzo y se dictará los viernes de 14 a 17 horas en la Casa Museo Folklórico Provincial “Gral. Manuel Belgrano”, ubicada en calle 24 de Septiembre 565, en San Miguel de Tucumán. La capacitación tendrá una duración anual, lo que permitirá a los participantes profundizar en la práctica y en la historia de esta técnica que forma parte del patrimonio cultural de la región.

Las inscripciones ya están abiertas y los interesados pueden solicitar más información al 3863512835. Los organizadores recordaron que los cupos son limitados, por lo que se recomienda asegurar la participación con antelación. La iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno de Tucumán y busca fortalecer la identidad cultural a través de la formación en oficios tradicionales.