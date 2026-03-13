Heroico rescate en La Madrid: un bombero de la Policía salvó a vecinos que eran arrastradas por la corriente

Un dramático episodio se vivió en la tarde del jueves en La Madrid, cuando tres personas que navegaban en un kayak cayeron al agua y comenzaron a ser arrastradas por la fuerte corriente generada por las intensas lluvias que afectan a la región.

El hecho ocurrió alrededor de las 19 horas en un sector cercano a un canal que atraviesa por debajo de la Ruta Nacional 157. Según se informó, la embarcación se dio vuelta cuando transitaba por la zona y sus ocupantes quedaron a merced de la correntada.

En medio de la desesperación, el bombero de la Policía de Tucumán perteneciente a la Unidad Regional Sur, Gabriel Armas, protagonizó un acto de enorme valentía. Sin dudarlo, se lanzó al agua y nadó más de 400 metros para alcanzar a uno de los jóvenes que era arrastrado por el caudal y logró ponerlo a salvo.

El rescate se produjo en condiciones muy difíciles debido a la fuerza de la corriente, que en las últimas horas aumentó considerablemente por el temporal que afecta al sur de la provincia.

En el mismo episodio también se destacó la rápida reacción de uno de los vecinos que se encontraba en el kayak, quien logró auxiliar y salvar a un hombre mayor de edad que también había quedado atrapado en el agua.

El heroico accionar permitió evitar una tragedia en una jornada marcada por las crecidas de ríos y canales en distintos puntos del sur tucumano, donde continúan las tareas de prevención y asistencia ante la emergencia climática.