La Legislatura designó a Agustín Fernández como nuevo Defensor del Pueblo de Tucumán

La Legislatura de Tucumán se reunió a primera hora de hoy en sesión especial ordinaria para tratar la designación del nuevo Defensor del Pueblo de la provincia. La sesión fue presidida por el presidente subrogante a cargo de la Presidencia, Sergio Mansilla, y tuvo como único tema del orden del día la elección de quien ocupará el cargo.

Luego del proceso de selección de postulantes, se conformó una terna integrada por el doctor José Alcaraz, la abogada Claudia Boyanovsky y el licenciado y ex diputado nacional Agustín Fernández. Durante el debate en el recinto, los legisladores expusieron sus diferentes puntos de vista y fundamentos respecto a las candidaturas.

Finalmente, tras la votación del cuerpo legislativo —con un total de 48 legisladores presentes— el resultado fue de 38 votos a favor del licenciado Agustín Fernández, 6 votos para la doctora Claudia Boyanovsky y 4 abstenciones. De esta manera, la Legislatura designó a Fernández como nuevo Defensor del Pueblo de Tucumán.

Al finalizar la sesión, el flamante funcionario expresó: “Agradezco a todo el cuerpo legislativo por las palabras de buenos deseos. Mi compromiso es trabajar para fortalecer el rol institucional de la Defensoría del Pueblo y atender de manera independiente los reclamos de la ciudadanía”.

Por su parte, el presidente subrogante Sergio Mansilla destacó el proceso llevado adelante por la Legislatura y señaló: “Con esta elección finalizamos un arduo trabajo que comenzó con la labor conjunta de dos comisiones que evaluaron a 45 inscriptos para el cargo. Se llegó a una terna y finalmente a la designación de Agustín Fernández como nuevo defensor. Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva función y lo acompañaremos desde la Legislatura con las herramientas que necesite para ejercer su tarea”.