Federico Pereyra palpita los cuartos de final ante River: “Será un fin de semana muy importante”

Monteros Vóley se prepara para vivir un fin de semana decisivo en la Liga de Voleibol Argentina, cuando desde esta noche desde las 22:00 reciba en el Polideportivo Municipal “Prof. José Nicolás Russo” a los ocho mejores equipos del país para disputar los cuartos de final. En ese contexto, el opuesto Federico Pereyra ya palpita la serie ante River Plate y se mostró confiado en el presente del equipo.

El sanjuanino, medallista de bronce con la selección argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio, aseguró que el plantel llega en buenas condiciones luego de varios meses de trabajo. “La verdad que muy bien, preparándonos para este fin de semana que será muy importante. Estuvimos cinco o seis meses entrenando para esto, así que tenemos muchas ganas e ilusión”, expresó.

Pereyra también remarcó la importancia de jugar esta instancia como local. “Tenemos la ventaja de jugar en casa, pero también la responsabilidad de responder a la oportunidad de disputar los cuartos de final en Monteros. Esperamos poder darle a la gente dos victorias”, señaló.

El experimentado atacante destacó además el crecimiento del equipo a lo largo de la temporada. “Fuimos de menor a mayor durante la fase regular, siempre pensando en mejorar y enfocados en nuestro juego. Si hacemos las cosas bien como lo venimos haciendo en los entrenamientos y en los últimos partidos, vamos a tener grandes chances”, afirmó.

Para Pereyra, uno de los puntos fuertes del plantel es el aspecto humano. “Yo personalmente me siento muy a gusto con todos los chicos y creo que la mayoría piensa lo mismo. Como grupo humano estamos muy bien, y eso ayuda mucho dentro de la cancha, sobre todo en los momentos difíciles”, explicó.

En ese sentido, destacó que en instancias de playoffs es clave mantenerse unidos. “Seguramente habrá momentos complicados, pero ahí es donde aparece el equipo”, agregó.

Monteros Vóley enfrentará a River Plate en una serie que promete ser intensa y que se jugará ante el público monterizo. Para Pereyra, el objetivo está claro: avanzar de ronda.

“Tenemos que enfocarnos en hacer bien las cosas nosotros. Esperemos que Dios nos acompañe y nos ilumine para poder pasar a las semifinales”, concluyó.

Desde este viernes, el Polideportivo Municipal será escenario de un espectáculo de alto nivel con los mejores equipos del vóley argentino. Monteros Vóley buscará hacerse fuerte de local y seguir soñando en la Liga de Voleibol Argentina.