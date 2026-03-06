ANSES modifica el calendario de pagos de marzo 2026 por los feriados para jubilados

El calendario de pagos de la ANSES para marzo de 2026 fue modificado debido a la coincidencia de feriados y un día no laborable con fines turísticos hacia el final del mes. La medida impacta especialmente en jubilados que perciben más de un haber mínimo, quienes tendrán cambios en las fechas de acreditación.

La decisión implicó alterar la Resolución 349/2025, que establecía el esquema anual de pagos. Según explicaron desde el organismo previsional, el ajuste busca evitar superposición de trámites bancarios y asegurar que los beneficiarios cobren antes del receso administrativo.

ANSES modifica el calendario de pagos de marzo 2026

El cambio más relevante dentro del calendario de ANSES afecta a los jubilados que cobran más de la mínima. En el cronograma original, los titulares con DNI terminados en 0 y 1 iban a cobrar el lunes 23 de marzo, pero finalmente recibirán sus haberes el viernes 20 de marzo de 2026.

Este adelanto generará una alta actividad bancaria ese día, ya que coincidirán quienes cobran la jubilación mínima con DNI finalizado en 9 y los primeros beneficiarios de la escala superior.

Luego del receso por los feriados de marzo, el cronograma de pagos volverá a su ritmo habitual a partir del miércoles 25 de marzo de 2026, cuando continúen los depósitos según la terminación de DNI.

Calendario completo de pagos ANSES marzo 2026

Jubilados que perciben el haber mínimo

DNI 0: 9 de marzo de 2026

DNI 1: 10 de marzo de 2026

DNI 2: 11 de marzo de 2026

DNI 3: 12 de marzo de 2026

DNI 4: 13 de marzo de 2026

DNI 5: 16 de marzo de 2026

DNI 6: 17 de marzo de 2026

DNI 7: 18 de marzo de 2026

DNI 8: 19 de marzo de 2026

DNI 9: 20 de marzo de 2026

Jubilados que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 20 de marzo de 2026 (adelantado)

DNI 2 y 3: 25 de marzo de 2026

DNI 4 y 5: 26 de marzo de 2026

DNI 6 y 7: 27 de marzo de 2026

DNI 8 y 9: 30 de marzo de 2026




