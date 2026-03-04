Provinciales 4 Mar 2026
Del 4 al 7 de marzo de acredita el 80% de febrero a estatales
La Tesorería de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, confirmó el cronograma de pago correspondiente a febrero de 2026 para los empleados estatales.
El esquema incluye el depósito de la parte proporcional (20%), ya abonada, y el pago complementario del 80%, que se acreditará entre el miércoles 4 y el sábado 7 de marzo, según la repartición.
📅 Miércoles 4 de marzo
- Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Dirección Provincial de Vialidad
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT)
- Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucumán
📅 Jueves 5 de marzo
- Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)
- Educación (Escuelas Provinciales y Secundarias Transferidas – Rep. 25, 26 y 27)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
📅 Viernes 6 de marzo
- Educación (Escuelas Provinciales y Secundarias Transferidas – Rep. 25, 26 y 27)
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Poder Legislativo
📅 Sábado 7 de marzo
- Comunas rurales
- Municipios del interior
- Jubilados fuera de convenio
- Renta vitalicia – Héroes de Malvinas
- Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPYS)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Educación de gestión privada (primarios, secundarios y terciarios transferidos)
En esta nota: cronograma de pago