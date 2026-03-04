Del 4 al 7 de marzo de acredita el 80% de febrero a estatales

La Tesorería de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, confirmó el cronograma de pago correspondiente a febrero de 2026 para los empleados estatales.

El esquema incluye el depósito de la parte proporcional (20%), ya abonada, y el pago complementario del 80%, que se acreditará entre el miércoles 4 y el sábado 7 de marzo, según la repartición.

📅 Miércoles 4 de marzo

Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)

Instituto Provincial de la Vivienda

Dirección Provincial de Vialidad

Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT)

Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

Sociedad Aguas del Tucumán

📅 Jueves 5 de marzo

Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)

Educación (Escuelas Provinciales y Secundarias Transferidas – Rep. 25, 26 y 27)

Administración Central

Defensoría del Pueblo

Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

📅 Viernes 6 de marzo

Educación (Escuelas Provinciales y Secundarias Transferidas – Rep. 25, 26 y 27)

Tribunal de Cuentas

Tribunal Fiscal de Apelación

Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal)

Ministerio Público Fiscal

Ministerio Pupilar y de la Defensa

Poder Legislativo

📅 Sábado 7 de marzo