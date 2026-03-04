viernes 6 de marzo de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1435Blue: $1415Bolsa: $1439.5CCL: $1478.7Mayorista: $1416Cripto: $1462.3Tarjeta: $1865.5
4 Mar 2026

Del 4 al 7 de marzo de acredita el 80% de febrero a estatales

La Tesorería de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, confirmó el cronograma de pago correspondiente a febrero de 2026 para los empleados estatales.

El esquema incluye el depósito de la parte proporcional (20%), ya abonada, y el pago complementario del 80%, que se acreditará entre el miércoles 4 y el sábado 7 de marzo, según la repartición.

📅 Miércoles 4 de marzo

  • Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)
  • Instituto Provincial de la Vivienda
  • Dirección Provincial de Vialidad
  • Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT)
  • Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
  • Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
  • Sociedad Aguas del Tucumán

📅 Jueves 5 de marzo

  • Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)
  • Educación (Escuelas Provinciales y Secundarias Transferidas – Rep. 25, 26 y 27)
  • Administración Central
  • Defensoría del Pueblo
  • Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

📅 Viernes 6 de marzo

  • Educación (Escuelas Provinciales y Secundarias Transferidas – Rep. 25, 26 y 27)
  • Tribunal de Cuentas
  • Tribunal Fiscal de Apelación
  • Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal)
  • Ministerio Público Fiscal
  • Ministerio Pupilar y de la Defensa
  • Poder Legislativo

📅 Sábado 7 de marzo

  • Comunas rurales
  • Municipios del interior
  • Jubilados fuera de convenio
  • Renta vitalicia – Héroes de Malvinas
  • Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo
  • Dirección de Recursos Hídricos
  • Ente Autárquico Tucumán Turismo
  • Ente Cultural de Tucumán
  • Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM)
  • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPYS)
  • Instituto de Desarrollo Productivo
  • Ente de Infraestructura Comunitaria
  • Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
  • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
  • Educación de gestión privada (primarios, secundarios y terciarios transferidos)

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota:

Sigue leyendo:

Le robaron el celular al Padre Nicolás mientras celebraba misa en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario

🔥 tendencia

Desgarrador relato: “¿Por qué me hicieron esto? Yo soy bueno”, gritó el hombre incendiado en plena calle

Federico Pereyra palpita los cuartos de final ante River: “Será un fin de semana muy importante”

La Legislatura designó a Agustín Fernández como nuevo Defensor del Pueblo de Tucumán

Boleto estudiantil: qué hacer si el sistema arroja errores y cuáles son los requisitos para acceder al beneficio

Fuertes lluvias en el sur tucumano: anegamientos, evacuados y complicaciones en la R38