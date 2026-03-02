Tucumán lleva 37 semanas sin casos de dengue, pero se detectó el primer caso de chikungunya

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, encabezó una nueva sala de situación junto al subsecretario de Salud, Marcelo Montoya, Patricia Villagra y el equipo de epidemiología, en un encuentro donde se analizó el panorama sanitario provincial, regional y nacional. La exposición técnica estuvo a cargo de Rita Ivanovich.

Durante la reunión se destacó que Tucumán continúa sin registrar casos de dengue, acumulando más de 37 semanas sin circulación de la enfermedad. No obstante, las autoridades sanitarias advirtieron sobre el incremento del riesgo epidemiológico vinculado al avance del chikungunya en países limítrofes y provincias del norte argentino.

El ministro Luis Medina Ruiz informó que actualmente existe una fuerte presión epidemiológica en la región: “Seguimos sin dengue, lo cual es una muy buena noticia, pero tenemos una amenaza importante por chikungunya, con más de 30 casos confirmados en Salta y una gran cantidad de contagios en Bolivia y Brasil”.

En este contexto, confirmó la detección del primer caso positivo en Tucumán, localizado en el área de Yerba Buena, además de dos casos probables en Yerba Buena y Lules. Según explicó, todos los pacientes fueron intervenidos mediante control de foco y hasta el momento no se registran nuevos sintomáticos ni contagios secundarios. Uno de los casos presenta antecedente de viaje, mientras que los restantes se encuentran en investigación epidemiológica.

El titular de la cartera sanitaria recordó que el chikungunya es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo vector del dengue, y se caracteriza por provocar fiebre elevada y dolores articulares intensos que pueden generar limitación en la movilidad. Si bien generalmente no produce complicaciones hemorrágicas, puede ocasionar cuadros de deshidratación asociados a la fiebre y el malestar general.

Ante esta situación, el ministro instó a la población a realizar una consulta médica precoz frente a síntomas compatibles: “Si una persona presenta fiebre alta, dolor corporal o dolor articular intenso debe consultar de inmediato para recibir diagnóstico y seguimiento oportuno”.

Respecto de las enfermedades respiratorias, Medina Ruiz señaló que Tucumán mantiene indicadores dentro de los parámetros esperados para la época. Actualmente se registran pocos casos de bronquiolitis, con predominio de rinovirus y sin circulación del virus sincicial respiratorio.

En ese sentido, reiteró la importancia de la vacunación en embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de proteger a los recién nacidos ante el próximo descenso de temperaturas: “Estamos próximos al otoño y a Semana Santa, período en el que suelen aumentar los cuadros respiratorios. La vacunación materna permite que el niño nazca protegido”.

Finalmente, el ministro indicó que la provincia mantiene una situación epidemiológica general estable y bajo control, aunque remarcó la necesidad de sostener las medidas de prevención, la vigilancia activa y la consulta temprana ante cualquier síntoma compatible con enfermedades en circulación.