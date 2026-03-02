Desde el miércoles se completa el pago salarial a empleados estatales

Según el esquema estipulado comenzará con los trabajadores del Sistema Provincial de Salud, Vivienda, Vialidad, Sociedad Aguas del Tucumán, entre otros.

La Tesorería de la Provincia, que depende de la secretaría de Hacienda del ministerio de Economía y Producción, dio a conocer el esquema de pagos correspondiente al mes de febrero 2026 para los trabajadores estatales. El cronograma incluye la parte proporcional (20%) y la parte complementaria (80%), con depósitos que se extenderán desde el 26 de febrero hasta el 7 de marzo.

El pago del 80% restante del sueldo se abonará entre el miércoles 4 y el sábado 7 de marzo, de acuerdo al siguiente cronograma:

Miércoles 4 de marzo

Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)

Instituto Provincial de la Vivienda

Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)

Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.)

Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

Sociedad Aguas del Tucumán

Jueves 5 de marzo

Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)

Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales; Secundarias Transferidas – Rep. 25, 26 y 27)

Administración Central

Defensoría del Pueblo

Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

Viernes 6 de marzo

Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales; Secundarias Transferidas – Rep. 25, 26 y 27)

Tribunal de Cuentas

Tribunal Fiscal de Apelación

Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal)

Ministerio Público Fiscal

Ministerio Pupilar y de la Defensa

Poder Legislativo

Sábado 7 de marzo