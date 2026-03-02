Desde el miércoles se completa el pago salarial a empleados estatales
Según el esquema estipulado comenzará con los trabajadores del Sistema Provincial de Salud, Vivienda, Vialidad, Sociedad Aguas del Tucumán, entre otros.
La Tesorería de la Provincia, que depende de la secretaría de Hacienda del ministerio de Economía y Producción, dio a conocer el esquema de pagos correspondiente al mes de febrero 2026 para los trabajadores estatales. El cronograma incluye la parte proporcional (20%) y la parte complementaria (80%), con depósitos que se extenderán desde el 26 de febrero hasta el 7 de marzo.
El pago del 80% restante del sueldo se abonará entre el miércoles 4 y el sábado 7 de marzo, de acuerdo al siguiente cronograma:
Miércoles 4 de marzo
- Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.)
- Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucumán
Jueves 5 de marzo
- Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)
- Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales; Secundarias Transferidas – Rep. 25, 26 y 27)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
Viernes 6 de marzo
- Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales; Secundarias Transferidas – Rep. 25, 26 y 27)
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Poder Legislativo
Sábado 7 de marzo
- Comunas Rurales
- Municipios del Interior
- Jubilados fuera de convenio
- Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas
- Asignaciones Ex Empleados Talleres de Tafí Viejo
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Educación Establecimientos Públicos de Gestión