miércoles 25 de febrero de 2026
Monterizos
25 Feb 2026

Estatales tucumanos: Conocé cuando cobrás tu haber de febrero

El esquema incluye el depósito de la parte proporcional (20%) a fines de febrero y la parte complementaria (80%) entre el 4 y el 7 de marzo, según repartición.

El Gobierno dio a conocer el esquema de pagos correspondiente al mes de febrero 2026 para los trabajadores estatales. El cronograma incluye la parte proporcional (20%) y la parte complementaria (80%), con depósitos que se extenderán desde el 26 de febrero hasta el 7 de marzo.

Parte proporcional 

El pago del 20% del sueldo correspondiente a febrero se realizará según el siguiente detalle:

Jueves 26 de febrero

  • Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)
  • Instituto Provincial de la Vivienda
  • Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
  • Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)
  • Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.)

Viernes 27 de febrero

  • Administración Central
  • Defensoría del Pueblo
  • Tribunal de Cuentas
  • Tribunal Fiscal de Apelación
  • Poder Legislativo
  • Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
  • Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal)
  • Ministerio Público Fiscal
  • Ministerio Pupilar y de la Defensa

Sábado 28 de febrero

  • Comunas Rurales
  • Municipios del Interior
  • Dirección de Recursos Hídricos
  • Ente Autárquico Tucumán Turismo
  • Ente Cultural de Tucumán
  • Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
  • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
  • Instituto de Desarrollo Productivo
  • Ente de Infraestructura Comunitaria
  • Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
  • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Parte complementaria

El pago del 80% restante del sueldo se abonará entre el miércoles 4 y el sábado 7 de marzo, de acuerdo al siguiente cronograma:

Miércoles 4 de marzo

  • Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)
  • Instituto Provincial de la Vivienda
  • Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
  • Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.)
  • Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
  • Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
  • Sociedad Aguas del Tucumán

Jueves 5 de marzo

  • Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)
  • Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales; Secundarias Transferidas – Rep. 25, 26 y 27)
  • Administración Central
  • Defensoría del Pueblo
  • Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

Viernes 6 de marzo

  • Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales; Secundarias Transferidas – Rep. 25, 26 y 27)
  • Tribunal de Cuentas
  • Tribunal Fiscal de Apelación
  • Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal)
  • Ministerio Público Fiscal
  • Ministerio Pupilar y de la Defensa
  • Poder Legislativo

Sábado 7 de marzo

  • Comunas Rurales
  • Municipios del Interior
  • Jubilados fuera de convenio
  • Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas
  • Asignaciones Ex Empleados Talleres de Tafí Viejo
  • Dirección de Recursos Hídricos
  • Ente Autárquico Tucumán Turismo
  • Ente Cultural de Tucumán
  • Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
  • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
  • Instituto de Desarrollo Productivo
  • Ente de Infraestructura Comunitaria
  • Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
  • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
  • Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Primarios, Secundarios y Terciarios Transferidos)

