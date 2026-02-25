Estatales tucumanos: Conocé cuando cobrás tu haber de febrero
El esquema incluye el depósito de la parte proporcional (20%) a fines de febrero y la parte complementaria (80%) entre el 4 y el 7 de marzo, según repartición.
El Gobierno dio a conocer el esquema de pagos correspondiente al mes de febrero 2026 para los trabajadores estatales. El cronograma incluye la parte proporcional (20%) y la parte complementaria (80%), con depósitos que se extenderán desde el 26 de febrero hasta el 7 de marzo.
Parte proporcional
El pago del 20% del sueldo correspondiente a febrero se realizará según el siguiente detalle:
Jueves 26 de febrero
- Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.)
Viernes 27 de febrero
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Poder Legislativo
- Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
Sábado 28 de febrero
- Comunas Rurales
- Municipios del Interior
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
Parte complementaria
El pago del 80% restante del sueldo se abonará entre el miércoles 4 y el sábado 7 de marzo, de acuerdo al siguiente cronograma:
Miércoles 4 de marzo
- Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.)
- Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucumán
Jueves 5 de marzo
- Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)
- Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales; Secundarias Transferidas – Rep. 25, 26 y 27)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
Viernes 6 de marzo
- Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales; Secundarias Transferidas – Rep. 25, 26 y 27)
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Poder Legislativo
Sábado 7 de marzo
- Comunas Rurales
- Municipios del Interior
- Jubilados fuera de convenio
- Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas
- Asignaciones Ex Empleados Talleres de Tafí Viejo
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Primarios, Secundarios y Terciarios Transferidos)