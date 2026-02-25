Estatales tucumanos: Conocé cuando cobrás tu haber de febrero

El Gobierno dio a conocer el esquema de pagos correspondiente al mes de febrero 2026 para los trabajadores estatales. El cronograma incluye la parte proporcional (20%) y la parte complementaria (80%), con depósitos que se extenderán desde el 26 de febrero hasta el 7 de marzo.

Parte proporcional

El pago del 20% del sueldo correspondiente a febrero se realizará según el siguiente detalle:

Jueves 26 de febrero

Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)

Instituto Provincial de la Vivienda

Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)

Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.)

Viernes 27 de febrero

Administración Central

Defensoría del Pueblo

Tribunal de Cuentas

Tribunal Fiscal de Apelación

Poder Legislativo

Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)

Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal)

Ministerio Público Fiscal

Ministerio Pupilar y de la Defensa

Sábado 28 de febrero

Comunas Rurales

Municipios del Interior

Dirección de Recursos Hídricos

Ente Autárquico Tucumán Turismo

Ente Cultural de Tucumán

Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)

Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)

Instituto de Desarrollo Productivo

Ente de Infraestructura Comunitaria

Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Parte complementaria

El pago del 80% restante del sueldo se abonará entre el miércoles 4 y el sábado 7 de marzo, de acuerdo al siguiente cronograma:

Miércoles 4 de marzo

Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)

Instituto Provincial de la Vivienda

Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)

Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.)

Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

Sociedad Aguas del Tucumán

Jueves 5 de marzo

Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)

Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales; Secundarias Transferidas – Rep. 25, 26 y 27)

Administración Central

Defensoría del Pueblo

Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

Viernes 6 de marzo

Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales; Secundarias Transferidas – Rep. 25, 26 y 27)

Tribunal de Cuentas

Tribunal Fiscal de Apelación

Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal)

Ministerio Público Fiscal

Ministerio Pupilar y de la Defensa

Poder Legislativo

Sábado 7 de marzo