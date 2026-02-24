Video: Danelik reveló que es trans en Gran Hermano y vivió un momento de tensión en la mesa

La noche del lunes, la influencer tucumana Danelik ingresó a la casa de Gran Hermano Argentina junto a la mitad de los nuevos participantes de esta etapa del programa, mientras que el resto hará su entrada este martes.

Durante la comida de bienvenida, los concursantes comenzaron a presentarse y a contar sus historias de vida. Cuando llegó su turno, Danelik decidió compartir un aspecto central de su identidad. “Me llamo Danelik, soy de Tucumán, soy trans…”, expresó ante la mesa.

Sin embargo, fue interrumpida por la participante paraguaya Carmiña Masi, quien reaccionó con sorpresa: “¿Quéee? ¡Esperá…!”, exclamó, generando un momento de tensión en el grupo. La escena rápidamente se convirtió en uno de los primeros episodios destacados de la nueva etapa del reality.

Pese al incómodo instante, varios compañeros intervinieron para respaldarla y la alentaron a continuar con su relato, acompañándola mientras profundizaba en su historia personal.

Incómodo momento que tuvo que atravesar Danelik al contar que es trans.



Carmiña: Queeeee esperá, me engañaste loca... Es la cerveza, ay perdón.



Yipio: Había un límite decía en el contrato no?#GranHermano #GH2026 #GranHermanoAr pic.twitter.com/XWpOhz03Cx — Transmisión Cortada (@GHTransmision) February 24, 2026

Danelik contó que creció en un contexto humilde, con recursos limitados y con sus padres separados. Relató que desde muy joven asumió el cuidado de su hermana menor, a quien protegió mientras buscaba salir adelante. También explicó que su vida dio un giro gracias a las redes sociales, donde logró construir una comunidad sólida y generar ingresos estables que le permitieron mejorar su situación y proyectar un futuro distinto.

Su presentación marcó uno de los momentos más comentados de la noche y posiciona a la tucumana como una de las protagonistas iniciales dentro de la casa.