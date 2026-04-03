Preparate para la máxima de hoy

Tal como se adelantó ayer, este viernes registrará marcas térmicas de verano. Si bien, el cielo estará dominado por nubes y se esperan tormentas para el fin de semana, hoy el calor se hará sentir.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 21° de mínima y 34° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 96%. El viento corre del noroeste a 6 km/h y la visibilidad es de 6 km.