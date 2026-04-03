domingo 5 de abril de 2026
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3 Abr 2026

Preparate para la máxima de hoy

La humedad es del 96% para este viernes.

Tal como se adelantó ayer, este viernes registrará marcas térmicas de verano. Si bien, el cielo estará dominado por nubes y se esperan tormentas para el fin de semana, hoy el calor se hará sentir.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 21° de mínima y 34° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 96%. El viento corre del noroeste a 6 km/h y la visibilidad es de 6 km.

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