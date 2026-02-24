Eduardo Abdala ganó la Vuelta al Valle y se quedó con el 1° puesto en Master B1

Eduardo Abdala tuvo una destacada actuación en la Vuelta al Valle y se quedó con el primer puesto en la categoría Master B1, la de mayor convocatoria del evento. El pedalista de Monteros completó los 38 kilómetros del recorrido con un tiempo de 01:17:23.997, logrando además el 9° puesto en la clasificación general. El ganador de la general, fue el "Mono" Dario Gasco (01:13:07.771)

La competencia correspondió a la primera fecha del campeonato de Rural Bike Zona Deportiva, que marcó un récord de participación con más de 1.300 ciclistas que recorrieron el exigente trayecto entre Tafí del Valle y El Mollar, en una jornada que combinó deporte y paisajes imponentes de los Valles Calchaquíes.

“Feliz de lograr el primer puesto en mi categoría Master B1, la de mayor convocatoria. Fueron buenas sensaciones en la carrera, pude mantener un buen ritmo con un grupo de categoría Elite de la provincia de Catamarca”, expresó Abdala tras la competencia.

El ciclista también destacó la organización del evento: “Me parece excelente la organización de un evento de tal magnitud y tanta convocatoria que promocione el deporte. Quiero felicitar a la gente de Zona Deportiva”. La agenda deportiva de Abdala continúa cargada.

El próximo 15 de marzo comenzará el campeonato Tucumán XC en San Pedro de Colalao, mientras que a fines de marzo dará inicio el campeonato tucumano XR, donde el monterizo buscará defender el título.

En esta misma categoría, el monterizo Mario Leal fue décimo, al igual que Federico Garcia, pero en la categoría Master B2. En E-Bike, Alberto Olea fue quinto.

En Damas, Veronica Padilla se alzó con el segundo puesto en la categoría Master B1. En Master B2, Erika Ruiz fue cuarta