La Provincia inició la semana con nuevos encuentros por recomposición salarial con los gremios de la salud

El Gobierno de Tucumán llevó adelante este lunes un primer turno de diálogo con los representantes gremiales de la sanidad provincial, en el marco del octavo proceso de recomposición salarial de la gestión provincial. Los encuentros fueron encabezados por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, junto con el equipo del Ministerio de Economía y Producción; los secretarios de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, y de Acción Política y Comunitaria, Daniel García; con el objetivo de escuchar a cada sector y continuar evaluando alternativas que permitan avanzar hacia acuerdos.

Durante la mañana participaron representantes de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), del Sindicato Único de Médicos Argentinos (SUMAR), la Asociación de Médicos Empleados (AME), del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (SiTAS) y los sectores de Salud de los gremios de UPCN y ATE. En cada encuentro se abordaron distintos planteos vinculados a la recomposición salarial, la situación laboral de los trabaja dores y aspectos específicos del sistema sanitario provincial.

El secretario general de ATSA Tucumán, Reneé Ramírez, señaló que durante la reunión se trataron temas relacionados con la estabilidad laboral de trabajadores del sector, así como propuestas vinculadas al reconocimiento de porcentajes de inflación de meses anteriores y otros puntos del petitorio presentado por el gremio. En ese sentido, destacó que las conversaciones continuarán con el análisis de las distintas alternativas planteadas.

Por su parte, la secretaria general de SUMAR, Noemí Díaz, explicó que el gremio presentó su propuesta formal ante las autoridades provinciales, con planteos vinculados a la recuperación salarial, la aplicación plena de la ley de Carrera Sanitaria y la situación de trabajadores que cumplen funciones en el sistema de salud. Asimismo, indicó que se continuará trabajando en las próximas reuniones para evaluar los avances sobre los distintos puntos presentados.

En representación de AME, su secretario general, José Gerbán, sostuvo que el encuentro permitió plantear la necesidad de continuar avanzando en la actualización salarial del sector médico y en otros aspectos vinculados a la ley de Carrera Sanitaria. También valoró la instancia de diálogo para seguir analizando propuestas que contribuyan al fortalecimiento del sistema sanitario.

Desde SiTAS, su secretario general, Julián Nassif, remarcó que el gremio expuso distintos planteos vinculados a la recomposición salarial y a condiciones laborales del personal de salud, en el marco de un intercambio con las autoridades provinciales para continuar trabajando en soluciones que contemplen la realidad del sector. En la misma línea, la secretaria adjunta del gremio, Adriana Bueno, destacó la presentación de un petitorio con distintos puntos vinculados a la situación laboral de los trabajadores del sistema sanitario.

A su turno, el representante de ATE Salud, Francisco Armiñana, indicó que se trató de una primera ronda de conversaciones en la que se analizaron distintos aspectos salariales y laborales, y señaló que las partes acordaron continuar el diálogo en los próximos encuentros para avanzar en definiciones.

Desde el Poder Ejecutivo provincial remarcaron que esta etapa de reuniones forma parte de un proceso de trabajo sostenido con todos los sectores del Estado, orientado a escuchar cada planteo y construir acuerdos posibles en función de la situación económica de la provincia. La continuidad de la agenda acordada prevé que, en horas de la tarde, se desarrolle el segundo turno de encuentros con los gremios que representan a los trabajadores del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST): ATEPySS, UPCN, ATE y SEIPySST con SUTEP.