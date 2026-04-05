Dos allanamientos en Monteros: Secuestran una camioneta por el incendio intencional de un auto

La investigación se inició tras el incendio intencional de un vehículo en Monteros y avanzó con la recolección de pruebas fílmicas y testimoniales que derivaron en allanamientos clave. Como resultado, la Policía secuestró el rodado utilizado en el hecho, elementos incriminatorios y el celular del principal sospechoso, mientras la Justicia evalúa nuevas medidas en el marco de la causa por amenazas y daños.

La comisario principal Claudia Yapura, jefa de Comisaría Seccional 12 se refirió a la investigación, y el resultado de los allanamientos realizados seste sábado.

Según informa Yapura, la intervención se produce tras una alerta del SIE 911 que da cuenta del incendio de un vehículo en jurisdicción de la Seccional a su cargo. “En la fecha se realizaron dos allanamientos en domicilios de la ciudad de Monteros, uno en el barrion Centro y otro en la Villa Nueva, debido a la instrucción de una causa por amenazas y daños en un hecho que se produjo el 30 de marzo en horas de la madrugada”.

“Se dieron las primeras actuaciones por lo que se realizó la recopilación de material fílmico y los testimonios reunidos que permitieron solicitar medidas que fueron otorgadas hoy, a través de la Unidad Fiscal Criminal Número 2”, agregó.

En consecuencia y como resultado de estos allanamientos, los investigadores secuestraron la camioneta utilizada para perpetrar el incendio del rodado siniestrado, además incautaron el celular del presunto autor y prendas de vestir que ubican al imputado en el lugar de los hechos.

Para cerrar, la comisario confirmó que el principal investigado no posee antecedentes, “…esta es la primera etapa en la que nosotros hemos accionado en la concreción de los allanamientos y se espera a través de la Unidad Fiscal Criminal Número 2 se dispongan de nuevas medidas.