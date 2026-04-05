Temporal en Monteros: el municipio asiste a familias afectadas tras más de 279 mm de lluvia

Tras una de las tormentas más intensas de los últimos años, el municipio desplegó operativos durante toda la noche para asistir a los barrios más afectados.

Luego del temporal histórico que golpeó a Monteros, la Municipalidad emitió un comunicado oficial detallando el impacto de las intensas lluvias y el operativo desplegado para asistir a la comunidad.

Según informaron, durante la jornada del sábado se registraron aproximadamente 279 milímetros de lluvia en un lapso de pocas horas —entre las 17:15 y las 23:00—, lo que generó múltiples situaciones de emergencia en distintos sectores de la ciudad.

Frente a este escenario, equipos municipales trabajaron de manera ininterrumpida brindando asistencia y contención a las familias afectadas. Las intervenciones se concentraron principalmente en barrios como , donde se reportaron anegamientos e ingreso de agua en viviendas.

Las tareas se extendieron durante toda la noche y continúan en la actualidad, con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y avanzar en la normalización de la situación, que lentamente comienza a mejorar.

Desde el municipio destacaron el trabajo de las cuadrillas que recorrieron los barrios asistiendo a las familias, al tiempo que reafirmaron su compromiso de acompañar a la comunidad en este contexto crítico.

En el cierre del comunicado, también agradecieron la solidaridad de los vecinos que, en el marco de las Pascuas, colaboraron con quienes más lo necesitaban, reflejando una vez más el fuerte sentido de pertenencia y apoyo comunitario en la ciudad.

Mientras las condiciones climáticas tienden a estabilizarse, Monteros inicia el proceso de recuperación tras un evento que ya quedó marcado como uno de los más intensos de su historia reciente.