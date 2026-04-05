Histórico temporal en Monteros: cayeron 279 mm en menos de 6 horas



Lluvias récord en Monteros: 279 mm en 24 horas provocaron inundaciones, desborde del arroyo El Tejar y colapso urbano en Tucumán.

El temporal que azotó a Monteros durante el sábado por la tarde dejó registros históricos y una ciudad golpeada por el agua. Según relataron vecinos, un fenómeno de esta magnitud no se veía desde el año 2001.

De acuerdo a los datos brindados por Edgardo Sánchez Tello, de la INTA y responsable del Observatorio Meteorológico local, en las últimas 24 horas se registraron 279 milímetros de lluvia, una cifra extraordinaria que superó la capacidad de medición: el pluviómetro incluso llegó a rebalsar.

“El mayor volumen se concentró entre las 17 y las 23 horas. No hay obra de drenaje que aguante semejante cantidad de agua, sumado a que los suelos ya estaban saturados”, explicó el especialista.

El impacto fue inmediato. Numerosos barrios quedaron anegados, con agua dentro de las viviendas y familias afectadas por la crecida repentina.

Uno de los puntos más críticos fue el Arroyo El Tejar, que alcanzó su caudal máximo y en varios sectores terminó desbordando. Las zonas más comprometidas incluyeron calles Brígido Terán, Márquez Alurralde y áreas cercanas a Villa Alcira, donde el avance del agua generó momentos de gran tensión.

El escenario evidencia la magnitud del fenómeno: un evento extremo, concentrado en pocas horas, que dejó al límite la infraestructura.

Mientras continúan las tareas de asistencia y evaluación de daños, Monteros intenta recuperarse de una tormenta que ya quedó marcada como una de las más fuertes de su historia reciente.